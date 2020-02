La suspensión del Mobile Word Congress de Barcelona es un ejemplo de los costes económicos del coronavirus. Según los cálculos publicados, la ciudad deja de tener unos ingresos directos de 492 millones de euros, una pérdida que se extenderá más allá de los sectores directamente afectados.

Hacer un cálculo de las pérdidas para China y el resto del mundo es complicado porque todavía no se sabe hasta dónde llegará la enfermedad. Los analistas dan cifras muy diferentes, unos que el PIB chino se contraerá este año hasta el 5,4%, otros, como Bloomberg, estiman que la economía china se contraerá este cuatrimestre hasta el 4,5%. Estas cifras hay que contextualizarlas: la economía china creció un 6% en el último trimestre de 2019. Si se confirma una caída del 0,6% estaríamos hablando de una pérdida de aproximadamente 70.000 millones de euros solamente de la economía China. Los efectos sobre la economía global estarían entre un 0,2% y un 0,4% de contracción sobre el crecimiento previsto.

Todo esto son especulaciones, la situación económica podría contraerse severamente para recuperarse en los meses que queden de año o agravarse más… El modelo que se sigue para los análisis anteriores es el de SARS de 2003, a pesar de que se insiste en que ahora la situación es diferente, para peor.

Sean cuales sean los cálculos que se hagan, hay consenso en que el precio más alto lo pagarán los países en desarrollo, especialmente aquellos muy dependientes de las exportaciones de materias primas. Nosotros, los países avanzados, podemos estar tranquilos, se nos dice.

Y los españoles deberíamos estar más tranquilos que nadie. Según el Banco de España, en 2015 el comercio con China supuso solamente un 0,9% de nuestro PIB. Sin embargo, otros países de la zona euro, Alemania sobre todo, están más expuestos a la economía del gigante asiático, de tal forma que si China reduce un 1% sus importaciones de Europa, el PIB de la zona euro caería un 0,2%.

España contaría con una ventaja adicional, ya que mientras Alemania exporta a China maquinaria, nuestro país exporta bienes de consumo y servicios, en principio menos vulnerables a una caída de la actividad en China.

Pero el panorama es menos tranquilizador si tenemos en cuenta la interconexión de nuestra economía con la del conjunto de la UE a donde van el 66% de nuestras exportaciones. El FMI ha pronosticado un crecimiento del 1,3% del PIB de la zona euro. Si las estimaciones del Banco España son ciertas y se cumplen las nuevas valoraciones sobre el crecimiento de China podría suceder que la eurozona creciese este año un 0,2% menos, es decir un 1,1%, un porcentaje menor que el de 2019.

Si esto ocurriese se podrían agudizar algunos de los problemas de los que lleva advirtiendo el propio FMI, entre los que destaca “la agudización del malestar social en muchos países”.

Pero todo lo anterior, repetimos, son especulaciones de analistas y se echa de menos algo más, en concreto una respuesta a la pregunta: Y si alguno de los escenarios que se contemplan se concreta, ¿qué pueden hacer las autoridades económicas tanto europeas como nacionales? Aquí nos encontramos con un silencio que aturde y que no puede justificarse por el miedo a provocar alarma. La población ya sabe cuál es el peligro del coronavirus, lo ha dicho el Director General de la OMS; el coronavirus es “el enemigo público número uno”. A partir de aquí hay que responder a la pregunta formulada y la respuesta la tienen que dar los economistas, sin limitarse a las especulaciones, y las autoridades.

Es muy decepcionante que think tanks importantes presenten sus análisis para el año que ha empezado y se limiten a hacer hipótesis sobre los daños económicos del coronavirus sin aportar lo que se espera de ellos: propuestas para que se produzca un debate maduro entre las autoridades, partidos políticos, sindicatos, representantes de la sociedad civil y ciudadanos sobre cómo hacer frente a una situación que puede llegar a ser grave.

Pero es más decepcionante que ninguno de los órganos europeos haya dicho nada. Tampoco el Gobierno. Si revisamos las noticias económicas de los últimos días, las más importantes se han centrado en el déficit público y la deuda. Ni una palabra sobre el elefante que está en medio de la cacharrería.

Tratando de comprender al Gobierno nos encontramos con una paradoja: quien a priori podría poner en cuestión la ortodoxia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una especie de lecho de Procusto que hay que mantener contra viento y marea, puede ser ahora el más ortodoxo porque sabe que todos los dedos están dispuestos a apuntarle y hacerle responsable de delitos de lesa economía. Si fuera otro el signo del Gobierno, eso no pasaría porque la oposición serían los partidos que actualmente gobiernan y no pondrían ningún obstáculo a que el gasto público se ampliase para compensar los vientos adversos. No sucedería por primera vez en la historia: la fuerza más opuesta a una determinada salida es la que finalmente la acomete.

Esta paradoja se podría superar si se explica el problema a los ciudadanos y se da la batalla en las instituciones europeas, quizás la alianza que se apunta ahora con Italia va en esta línea. La política económica es algo más que los tipos de interés del BCE, el control del déficit público o apretones del cinturón tan del gusto del Gobierno alemán que lleva tirantes.

Juan B. Plaza es analista de economía