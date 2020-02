Abanca ofrece 200 millones a Sabadell, CaixaBank y Banco of America para llegar al 93% en Nueva Pescanova

Varias fuentes insisten en que si finalmente Abanca se queda con el control total de Nueva Pescanova su idea pasa por sustituir a González Robatto. De hecho, ya habría contratado a una consultora para la búsqueda de un sustituto, aunque Abanca asegura que no es así, ya que “aún no hay nada sobre la mesa. Hasta que no se convoque la junta de accionistas no se decidirán las renovaciones en la empresa”, señalan fuentes del banco gallego.