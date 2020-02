Bezos crea un fondo de 9.200 millones para luchar contra el cambio climático

El fundador y primer ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, destinará 10.000 millones de dólares (unos 9.200 millones de euros) a financiar a científicos, activistas, organizaciones sin ánimo de lucro y otros grupos que luchan para proteger el medio ambiente y contrarrestar los efectos del cambio climático, señaló el directivo.

La reducción de las emisiones es uno de los principales retos para Amazon. La compañía de comercio electrónico entrega 10.000 millones de artículos al año, tiene una importante huella por el transporte y los centro de datos que maneja, y enfrenta críticas feroces de ecologistas y otros grupos de presión, incluida su propia plantilla, por el impacto ecológico de sus actividades.

"El cambio climático es la mayor amenaza para nuestro planeta", dijo Bezos en una publicación de Instagram. "Quiero trabajar junto a otros para amplificar las formas conocidas y explorar nuevas formas de combatir el impacto devastador del cambio climático en este planeta que todos compartimos".

Bezos Earth Fund comenzará a conceder ayudas este verano como parte del programa. "Va a impulsar planes de grandes y pequeñas empresas, Estados, organizaciones globales y particulares", dijo Bezos.

Frenar el cambio climático se ha convertido en una iniciativa habitual para los multimillonarios estadounidenses en los últimos años, con Bill Gates de Microsoft, Michael Bloomberg y el gestor de fondos Tom Steyer entre los filántropos ambientales más ricos del mundo. ⁣⁣⁣

El año pasado, Bezos se comprometió a convertir en neutral la huella de carbono de Amazon para 2040, la primera compañía importante en anunciar ese objetivo. Para ello, comprará 100.000 vehículos eléctricos de la empresa estadounidense Rivian Automotive.

Bezos también señaló entonces que Amazon cumplirá con los objetivos del acuerdo climático de París 10 años antes del calendario del acuerdo e invertiría 100 millones de dólares para reforestar bosques y humedales.

Amazon se ha enfrentado a las protestas de los activistas ambientales y la presión de sus empleados para tomar medidas contra el cambio climático. Los trabajadores de Amazon se encontraban entre los cientos de empleados de grandes compañías tecnológicas que se unieron a las marchas por el cambio climático en San Francisco y Seattle a fines del año pasado, y criticando que las compañías han ha sido demasiado lentas en tomar medidas para reducir el calentamiento global y necesitaba poner acciones más drásticas.

Amazon Employees for Climate Justice, un grupo de trabajadores activistas, dio la bienvenida al anuncio del Fondo Bezos Earth, pero dijo que aún no se compensa el consumo de combustibles de la compañía que contribuye al cambio climático. "Aplaudimos la filantropía de Jeff Bezos, pero con una mano no se puede dar lo que la otra está quitando", dijo el grupo en Twitter.