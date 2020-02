Los autónomos se manifiestan. ¿Qué piden exactamente?

Los autónomos han exigido recientemente, a través de una manifestación, que se equiparen sus derechos a los de los trabajadores por cuenta ajena. Pero, ¿cuáles son exactamente esas demandas?

La manifestación la organizó la Asociación de Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA) y estuvo respaldada por asociaciones de agricultores, comerciantes, pescadores o transportistas, así como profesionales liberales. Todos ellos pidieron mejoras en los derechos laborales del colectivo, que representa al 95% de las empresas de España.

Piden que se les escuche

En ese sentido, y según manifestaron los participantes en declaraciones a Europa Press, el colectivo “ha estado siempre muy maltratado”. La presidenta de AUPA, Olaia Muñoz, explicó que decidieron salir a la calle para exigir sus derechos porque el colectivo quiere que se le escuche y que se atiendan sus reivindicaciones. "No pedimos nada más, sólo que nos den lo que nos corresponde. Hemos tenido que hacer esto para que se nos escuche", ha asegurado.

Además de eso, durante la manifestación, la presidenta de AUPA ha dejado claro que se trataba de una marcha “apartidista” y que las distintas organizaciones allí presentes no respaldan en concreto a ningún partido político. Según ha aclarado Muñoz, a ellos no les importa quién esté gobernando, ya que lo único que reclaman es mejoras en los derechos de los trabajadores autónomos, “unos derechos que son justos. No tenemos ningún color ni lo queremos. Pedimos simplemente lo que es nuestro", ha matizado.

¿Qué es lo que piden?

La mayoría de las peticiones solicitadas durante la manifestación son viejas reivindicaciones. Por ejemplo, una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad. Mediante esta vía, los autónomos pueden quedar exonerados en caso de endeudamiento. Pero las deudas contraídas con la Seguridad Social o Hacienda no están incluidas específicamente en esta normativa.

El acceso a una jubilación "a la altura" de su vida laboral es otra de las cuestiones reivindicadas. Las diferencias de pensión entre autónomos y asalariados superan los 500 euros mensuales. Facilidades para cumplir con el IVA o tener derecho a la maternidad son otras solicitudes. Además de la cuota de autónomos según beneficios, pasando a ser simbólica en el caso de que el profesional no llegue al Salario Mínimo.