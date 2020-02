¿Por qué hay dos formularios para darse de alta en autónomos?

Iniciar una actividad como autónomo implica inscribirse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. A la hora de darte de alta deberás rellenar una serie de modelos, tanto en la propia Seguridad Social como en Hacienda. En este último organismo, existen dos modelos: el 036 y el 037. ¿Conoces la diferencia?

Tal y como aclaran en la página oficial de la Agencia Tributaria, el modelo 037 tiene el objetivo de facilitar el alta de los autónomos frente a Hacienda. Se trata de una declaración censal simplificada. Pero para poder acceder a este proceso (más sencillo) deberás cumplir con algunos requisitos, como que tu actividad no se identifique con alguno de los regímenes especiales del IVA (a excepción de las actividades de pesca o agricultura), que no vayas a realizas ventas online o que no vayas a obtener rendimientos por capital inmobiliario.

Tampoco será posible acogerte a este modelo si compras bienes intracomunitarios o si no tienes un Número de identificación fiscal español.

El modelo 036

En cambio, el modelo 036 es el que te da de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y se comparte con el régimen general. Este mismo modelo es el que se debe rellenar si lo que estás creando es una sociedad, tal y como recuerdan en un análisis realizado al respecto desde el portal especializado jubilacionypension.com, promovido por Mapfre.

Como autónomo, el modelo 036 es útil para abonos de renta con IRPF, no residentes de forma permanente en España o para aquellos que vayan a recibir servicios de otros profesionales que no se rijan por el IVA, como ocurre con Canarias, Ceuta y Melilla.

También será necesario para profesionales que presten servicios en lugares en los que no se aplique el IVA o que sean socios, partícipes o herederos en régimen de atribución de rentas con obligaciones tributarias. En conclusión, si cumples con los requisitos que establece el modelo 037 te conviene decantarte por este, ya que es mucho más ágil y sencillo.