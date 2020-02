Dropbox ya tiene modo oscuro en iOS, ¿cómo puedes activarlo?

Cuando hace algunos años empezó Dropbox a funcionar, ofreciendo espacio de almacenamiento en la nube, muchos pensaron que alguien se había vuelto loco. ¿Quién iba a querer almacenar nada en un lugar que no esté fisicamente en mi teléfono, mi ordenador o mi tablet, pero que al mismo tiempo esté accesible, y encima pagando?

Han pasado más de diez años y aquí estamos, con la nube reinando en cada aspecto de nuestra vida digital y con muchas empresas ofreciendo alternativas a aquellos primeros servicios. Y Dropbox, a pesar del asedio al que está sometida por la competencia de gigantes como Google, Microsoft, Apple o Amazon, se defiende cada día mejor. Ahora, encima, han actualizado su app para dispositivos iOS.

Modo oscuro automático

El caso es que desde hoy mismo tenéis en la App Store la actualización a la versión 176.2 que es la que trae el modo oscuro que funciona de maravilla con iOS 13. Se trata de un cambio bastante radical y que os permitirá tener la app a juego con vuestro sistema operativo, de tal forma que cuando activéis el tema se verá igual que en la nube.

Este es uno de los elementos que diferencia a este modo oscuro del que incorporan otras aplicaciones: no podemos elegir cuándo ponerlo. Todo dependerá de cómo tengáis el iPhone (o el iPad) configurado desde el menú de 'Pantalla', dentro de los 'Ajustes'. Como os hemos contado en otras ocasiones, muchas aplicaciones optan por ofrecernos tres opciones: activar el tema claro, el oscuro y una última que es la que esté activado en el OS.

Modo oscuro de Dropbox en iOS.

Pues bien, desde Dropbox no ofrecen alternativa porque solo veremos ese dark mode de su aplicación si en el teléfono también está activo. No sabemos si habrá algún usuario que quiera tener en el iPhone el tema claro y luego el oscuro en Dropbox, pero debéis saber que no podréis alternar ambas configuraciones al mismo tiempo.

Como siempre, es recomendable que la última palabra la tenga el usuario, para decidir cómo tener las cosas con total libertad. Esta decisión es, cuando menos, polémica pero cada vez se está extendiendo más ya que dejar en modo manual esta configuración en todas las apps que lo permiten supondría un lío monumental cuando decidimos en el smartphone quitar el modo oscuro para volver al claro. ¿Os imagináis cambiando una por una todas las aplicaciones? De ahí que la solución más sencilla (y práctica) sea esta.