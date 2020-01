Cómo ver todas las carpetas compartidas que tienes en Dropbox desde tu móvil

Una de las claves del éxito de Dropbox no está tanto en sus funciones de disco duro online para guardar todo tipo de archivos, muy útil para usuarios particulares, como la utilidad que tiene cuando trabajamos en equipo, gracias a esas carpetas compartidas en las que podemos dejar una serie de documentos para que los demás modifiquen, copien, muevan o actualicen la información que les toque dentro de un proyecto.

A medida que pasan los años, esa nube que tenemos se va llenando de carpetas compartidas que apenas se diferencian unas de otras, salvo por ese icono que utilizan y que nos muestra la silueta de lo que parecen dos usuarios. Pero claro, cuando tenemos la nube llena de gigas, archivos y carpetas que se van amontonando con los años en nuestro directorio principal, ¿es posible comprobar de un vistazo todo el histórico de elementos compartidos con otros usuarios? Va a ser que no.

Consulta de un vistazo todas las carpetas compartidas

Aunque desde el navegador o el sistema operativo de nuestro ordenador es más fácil acceder a esa información, si queremos gestionarlo desde el móvil la cosa se complica. Por suerte, Dropbox ha escuchado nuestras plegarias y ha accedido a añadir (de momento en iPhone) un lugar donde ver solo y exclusivamente, todos los elementos compartidos de la nube. Tanto los que nosotros hemos generado, como a los que nos hemos unido a través de una invitación.

Para hacerlo solo tienes que abrir la aplicación de iOS (versión 174.2) y cerciorarte de que te encuentras en la sección de 'Inicio' de Dropbox –la casita de abajo a la izquierda. Si es así, verás una serie de pestañas que aparecen justo debajo de la caja de búsqueda. Te vas ala segunda porla izquierda, 'Compartido', e inmediatamente se desplegará un largo menú de carpetas con su nombre y tiempo aproximado de creación.

Acceder a las carpetas compartidas de Dropbox.

Lo bueno de funciones como esta es que os devolverá a la memoria carpetas de trabajos y proyectos que lo mismo ya se completaron hace años y que no merece la pena seguir manteniendo como si fuéramos miembros todavía, dando permisos a usuarios con los que no tratáis y que pueden acceder a toda esa información. Desde esta pestaña podréis llevar a cabo toda esa gestión de privilegios e, incluso si ya no os hace falta, borrarlo todo para liberar un espacio extra que ahora mismo tenéis ocupado con un contenido irrelevante.