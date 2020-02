CEOE y Cepyme abandonan una reunión sobre la reforma laboral por su malestar con Trabajo

Los representantes de CEOE y Cepyme en la mesa de negociación técnica sobre reforma laboral, Rosa Santos y Pedro Fernández, han abandonado la reunión que estaban celebrando esta mañana con el Ministerio de Trabajo y con CCOO y UGT ante el malestar que les ha generado que los representantes del Ministerio se ausentaran de la sala en varias ocasiones porque estaban también pendientes de la reunión que se estaba manteniendo con los sindicatos agrarios, según han indicado fuentes empresariales a Europa Press.

Las mismas fuentes han apuntado que no se han marchado de este encuentro por el hecho de que las organizaciones agrarias no fueran finalmente convocadas a la reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con los sindicatos agrarios, aunque reconocen que se sienten molestos por esta exclusión.



Según la versión de las organizaciones empresariales, en la reunión sobre la reforma laboral estaban presentes varios miembros del Gabinete de la ministra, entre ellos el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez.



En un momento dado y al celebrarse también en el Ministerio al mismo tiempo una reunión con los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura, los representantes de Trabajo en la mesa sobre reforma laboral han abandonado de manera escalonada la sala para atender cuestiones relacionadas con la otra reunión, lo que ha provocado el malestar de CEOE y Cepyme, según

las mismas fuentes, que aseguran que CCOO y UGT también se han sentido molestos por la situación y se han marchado también del encuentro.



UGT y CC OO dan otra versión



Fuentes de UGT, no obstante, niegan malestar con Trabajo y aseguran que al haberse solapado las dos reuniones (la agraria y la de reforma laboral) se ha aplazado el encuentro sobre reforma laboral al próximo viernes "por acuerdo de todos".



Desde CCOO ofrecen una versión parecida. Fuentes de este sindicato consultadas por Europa Press han señalado que al llevar ya varias horas de reunión y solaparse con la del campo, se ha dado por finalizado el encuentro y se seguirá la próxima semana con el calendario previsto.