Deutsche Telekom y Nokia dejan el Mobile y la GSMA se reúne de urgencia

Deutsche Telekom y Nokia asestan el golpe mortal al GSMA. Ambas compañías anuncian que no asistarán al Mobile World Congress por el riesgo del coronavirus. La teleco alemana se ha convertido en la primera gran empresa de telecomunicaciones europea que ha decidido no asistir a la feria de Barcelona, según informa Reuters. La operadora se suma así a otras telecos de gran peso internacional como la estadounidense AT&T y la japonesa NTTDoCoMo, que también han decidido no participar en el evento tecnológico como medida de precaución ante la propagación del coronavirus.

A las 14:00 está convocada una reunión del comité de dirección de la GSMA, donde están todas las operadores y otras grandes empresas. Según Reuters, hoy mismo podría producirse una comunicación conjunta de varias grandes operadoras de telecomunicaciones en relación al Mobile. Telefónica, Vodafone y Orange en España, de momento, guardan silencio, aunque reconocen que hay conversaciones entre ellas al máximo nivel porque hay "gran preocupación" sobre la crisis que se ha desatado por el coronavirus, que puede suponer la cancelación o aplazamiento de la mayor feria móvil del mundo.

La posible caída de Deutsche Telekom de la feria ya empezó a rumorearse ayer tras anunciar Sprint que no iba a estar en el evento. La salida de la operadora alemana, otro pilar de la GSMA, mete sin duda presión al resto de telecos europeas, que han visto como el reguero de empresas que cancelan su participación en el Mobile no cesa. La lista ya asciende a más de 20 empresas, entre ellas Cisco, Intel, Amazon, Nvidia, Sony, Gigaset o Facebook.

La otra gran baja de hoy es la de Nokia, uno de los principales suministradores de equipo de red junto a Ericsson y Huawei. Como en el caso de Ericsson, la cancelación de esta empresa en la feria afecta a otras compañías que tenían previsto llevar a cabo con Nokia demostraciones tecnológicas.