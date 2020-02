Merlin descarta crear una socimi en Portugal hasta que no incorpore el 'pasaporte comunitario'

Merlin Properties mantiene como su foco internacional el mercado portugués, pero la compañía descarta operar allí bajo el régimen de socimi recientemente aprobado en ese país y denominado como SIGI (Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária). Así lo aseguró ayer Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, ya que lamenta que la nueva norma lusa no incorpore el denominado como pasaporte comunitario.

“Tenemos que esperar porque la adopción del régimen SIGI en Portugal, igual que fue la del régimen de las socimis en 2009 en España, ha sido imperfecta y hay que esperar a una segunda vuelta. La legislación actual no incorpora pasaporte comunitario”, explicó Clemente en la jornada Iberian REIT celebrada ayer en Madrid sobre el mercado de socimis en España y Portugal.

El directivo de Merlin explicó que a diferencia de España, donde por ejemplo una socimi europea puede agrupar todos sus activos en una compañía española que pasa a ser socimi automáticamente gracias al pasaporte comunitario, en el mercado luso esa opción no es posible. “Y como no existe, nosotros nos veríamos obligados a cumplir el régimen portugués, lo que significaría agrupar todos los activos bajo una sociedad portuguesa, cotizarla en el mercado portugués y conseguir un 20% de free float”, afirmó Clemente. “Esperaremos a que incorporen el pasaporte comunitario y cuando lo incorporen, toda nuestra actividad en el país se englobará en una SIGI”.

Merlin comenzó a cotizar en la Bolsa de Lisboa el pasado mes con la fórmula del dual listing. Actualmente, alrededor del 10% de los ingresos de la socimi provienen del mercado luso, donde la compañía es propietaria de centros comerciales, oficinas y desarrolla una plataforma logística de 225.000 m2 donde invertirá 147 millones.

En España, las socimis se enfrentan a la propuesta del Gobierno progresista de gravar en el impuesto de sociedades el 15% de los beneficios no distribuidos y el resto quedarían exentos como hasta ahora. En ese sentido, el consejero delegado del Grupo Lar, Miguel Pereda, pidió al Ejecutivo que no toque lo que funciona y advirtió de que “amagar no es gratis” y de que es “importante lo que se hace, pero también lo que se dice, en un mercado donde el sentimiento del consumidor y del inversor es tan volátil”. Por su parte, el director de negocio de Colonial, Albert Alcober, opinó que un país funciona bien cuando “los políticos influyen cero en la economía” y deseó que los nuevos gobernantes “no la fastidien”. En cualquier caso, Clemente apuntó a que 2020 volverá a ser un buen año en el mercado de inversión inmobiliaria en España.