Francisco González acusa de “frivolidad, ligereza y falta de rigor” a la Fiscalía Anticorrupción

El expresidente de BBVA Francisco González tacha de '"frívola" la "absoluta falta de rigor" en las acusaciones "tan graves" vertidas sobre su persona, la "ausencia total" de pruebas que las sustentan y la "inexplicable" carencia de argumentos jurídicos.

Así lo manifiesta González en un comunicado pocos días después del levantamiento del sumario de la pieza separada número 9 del causa Tándem en la que está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por los contratos entre la entidad bancaria y el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

"González quiere manifestar su más absoluta indignación y sorpresa ante la intolerable agresión que está sufriendo a raíz de la ligereza y frivolidad de las acusaciones vertidas sobre su persona", indica el comunicado.

Según explica el expresidente de BBVA, existe una "absoluta" falta de rigor en las acusaciones. En base a lo conocido del sumario, cree que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción se basa en "simples indicios e incluso meras conjeturas, así como en opiniones y declaraciones de terceros, que están en una posición de defender su propia situación personal".

El ex presidente del BBVA, continúa el comunicado, "siempre ha mostrado su total disposición a actuar con plena transparencia en este procedimiento y, de hecho, fue la única persona que de forma voluntaria no se acogió a su derecho a no declarar por estar el sumario bajo secreto -al igual que BBVA-, y acudió de forma voluntaria a la Audiencia Nacional el pasado 18 de noviembre, dando cumplida y detallada respuesta a las preguntas del juez instructor, D. Manuel García Castellón, y los fiscales anticorrupción, D. Miguel Serrano y D. Ignacio Stampa.

"Por ello, subraya, resulta más incomprensible, si cabe, que tras las explicaciones dadas, en la instrucción no se haya tenido en consideración dichas declaraciones. Francisco González, en todo caso, mantiene su confianza en la Justicia y seguirá colaborando con cualquier nueva petición en el marco de la instrucción, ahora, también, una vez levantado el secreto del sumario".