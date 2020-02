Si tienes Android ya puedes acceder a algunos de los servicios de iCloud, ¿cómo?

iCloud fue uno de los primeros servicios que Apple lanzó para arropar su ecosistema de dispositivos iPhone y iPad, cosa que ocurrió en octubre de 2011 cuando estaba a punto de llegar a las tiendas el 4s. Ahora, casi una década después, no podemos imaginarnos el universo de los de Cupertino sin su famosa nube.

Pero mira tú por dónde que, durante todo ese tiempo, Apple no se preocupó ni un minuto por saber qué pensaban los usuarios de Android de que no pudieran acceder desde sus terminales. Si escribías la URL en tu navegador Chrome, recibías un escueto mensaje que te venía a decir, más o menos, que no cargaba la página porque era necesario Safari. Un requisito que era imposible de cumplir en el OS de Google.

El caso es que en estos tiempos que vivimos de Perestroika (como la de la URSS a finales de los 80) al resto del mundo por parte de Apple, iCloud es una de las patas que los norteamericanos quieren dejar que disfruten el resto de seres vivos del planeta. Aunque se nos ocurre una pregunta: ¿para qué querría un usuario de Android entrar en la nube de los de Tim Cook?

Comparte móvil de casa y trabajo

Pueden existir dos alternativas: acabas de migrar de un iPhone a un terminal con el OS de Google o, simplemente, trabajas con dos móviles a la vez, uno de su padre y otro de su madre, es decir, uno con iOS y otro con Android. Entonces sí que tiene sentido esta posibilidad de acceder a iCloud desde Chrome, por ejemplo.

iCloud en Android.

Y eso es lo que ha ocurrido, que ya podemos meternos en la web de iCloud y acceder, de momento, a unos pocos servicios. Por un lado Fotos, que podremos consultar e incluso añadir nuevas imágenes y vídeos gracias a la función 'Cargar' –que podéis ver en la parte inferior; las Notas, que aunque sea vía web os permitirá consultar esas anotaciones que tenéis sobre un proyecto, una idea o un trabajo; y por último la opción de Buscar, que nos dice dónde están ubicados ahora mismo todos los terminales que tenemos de Apple dados de alta en nuestra cuenta.

Esta opción de acceder a través del navegador a iCloud también funciona con Chrome en iOS, pero no tiene demasiado sentido hacerlo desde un iPhone o un iPad porque ya llevan integrada la nube sin necesidad de dar un rodeo tan absurdo. Pero por si acaso acabáis dándolo, que lo sepáis.