La aplicación de Apple TV llega a las Smart TV de LG: estos son los modelos

El año pasado nos sorprendió a todos que Apple, de repente, decidiera abrir la mano para llevar sus contenidos a otras plataformas que no fueran sus propios dispositivos. Ya habíamos tenido un avance de esta nueva política hace algo más de tres años, con la llegada de Apple Music a Android, pero lo de 2019 era un desembarco en toda regla dentro del mercado de las Smart TV.

La razón era más que evidente: si no llegaban a nuevas plataformas, el Netflix de Apple quedaría como un micro servicio local solo apto para usuarios de iPhone, iPad, Mac y Apple TV (el STB). Por lo que llegaba el momento de estar presente en las principales marcas de Smart TV, lo que incluía a una de las más populares, LG, o versiones específicas para el Fire TV Stick de Amazon.

LG se une al club de Apple

Así que tras ese anuncio ya comienzan a verse sus frutos y en lo que a LG se refiere, los modelos OLED de 2019 ya han empezado a recibir la actualización para tener en su App Store la aplicación que permitirá a sus propietarios acceder a todos los contenidos que tienen los de Cupertino.

Home del servicio Apple TV+.

Ojo, si tu Smart TV de LG no es de 2019 sino de 2018, tendrás que esperar todavía un poquito para que te llegue la app. Aunque no hay una fecha definitiva, los coreanos han anunciando que la tendrán lista a finales de año, sin especificar exactamente si será en octubre, noviembre o diciembre. Pero lo importante es que, al menos, tienen planes y están dispuestos a cumplirlos.

Las gamas que reciben ya mismo esa aplicación de Apple TV son:

LG B9

LG C9

LG E9

LG W9

LG Z9

LG NanoCell SM9X

LG Nanocell SM8X

Existen otros modelos que tendrán que esperar hasta marzo de 2020 para recibir Apple TV:

LG UM7X

LG UM6X

¿Qué podremos ver en Apple TV?

Gracias a esa aplicación, los propietarios de estas televisiones LG podrán acceder a todas las series y contenidos que Apple publica en su servicio de suscripción mensual periódicamente, y que tiene un precio de apenas cinco euros al mes. Aunque todavía no hay demasiado contenido, poco a poco se va llenando de producciones originales.

Además, si compráis (o alquiláis) habitualmente películas en iTunes (iOS, iPadOS o macOS), tendréis todas disponibles para verlas en streaming con la calidad máxima que os dé vuestra Smart TV. Como todos los modelos que se actualizan disponen, al menos, de 4K, esa será la resolución a la que podremos disfrutar series como The Morning Show, See, Little America, etc.