Los españoles atrapados en Wuhan serán evacuados en las próximas horas

Los cerca de veinte españoles que se encuentran atrapados en Wuhan (China) desde hace una semana serán evacuados en las próximas horas a bordo de un avión británico que hará escala en Londres y luego les llevará a Madrid, informaron hoy a Efe fuentes cercanas al despliegue de rescate.

Profesionales sanitarios del Hospital Gómez Ulla de Madrid, gestionado por el Ministerio de Defensa, serán preparados en un curso de adiestramiento en próximas horas previsiblemente ante la llegada de los 20 españoles repatriados desde la ciudad china de Wuhan, ciudad epicentro del nuevo coronavirus.



Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al centro hospitalario, aunque no existe aún confirmación por parte del Ministerio de Defensa ni del Ministerio de Sanidad, actualmente existen varios posibles hospitales de referencia que podrían acoger a los españoles, como son el Hospital

Carlos III, el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Gómez Ulla de Madrid y el Hospital Puerta de Hierro, aunque este último no tiene unidad de aislamiento de alto nivel, pero sí habitaciones de aislamiento con presión negativa que son las que se necesitan.



No obstante, hasta este momento, señalan las mismas fuentes, solo se habría activado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid las actuaciones y protocolos adecuados para que los profesionales que allí trabajan puedan atender con seguridad posibles casos de coronavirus.



El Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid cuenta desde 2015 con un Unidad de Aislamiento de Alto Nivel para tratar a pacientes con enfermedades infecciosas, situada en la planta 22 del centro hospitalario, aunque no está claro que se instalen en dicha planta. No obstante, es un área que cumple con todas las especificaciones internacionales y con los máximos estándares de seguridad ya que cuenta con zonas comunes, de descanso, desinfección, así como un laboratorio.

Sus habitaciones están preparadas para casos de emergencia nuclear, radiológica, bacteriológica y química. Además, el área cuenta con vestuarios y dos ascensores exclusivos, uno de los cuales se utilizará para el traslado de los enfermos, quienes irán con una cápsula de aislamiento hasta ser ingresados en una de las habitaciones.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó este miércoles que su ministerio está trabajando en colaboración con Exteriores para la repatriación de los españoles que se encuentran en el epicentro del coronavirus, y se espera que lleguen las próximos horas.