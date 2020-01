El Tesla Cybertruck y el camión Semi se muestran a plena luz del día

Tesla, queramos o no, está revolucionando el mercado de los coches eléctricos con modelos que están transformando la forma de entender lo que es un coche. No en vano, algunos puristas, amantes de todo lo que se mueve alrededor de los fabricantes más clásicos, desdeñan el atractivo de los de Elon Musk por considerar que son una empresa como Apple o Google: una tecnológica que no venden coches, sino un gadget con cuatro ruedas.

Tesla Cybertruck cerca de SpaceX. Tesla

De cierto modo no les falta razón, pero tal vez lo mismo el futuro de los coches eléctricos tiene que ir por ese camino, del mismo modo que los puristas de la fotografía se resistieron a adoptar el formato digital y siguieron –mientras fue posible– con su película fotográfica. Los tiempos cambian y muchas veces la pregunta no es si vamos a acompañarlos, sino cuándo vamos a hacerlo.

La pickup y el camión, avistados

El caso es que desde la cuenta del Cybertruck de Tesla han publicado una interesante fotografía en la que se puede ver a un modelo de la pickup y, justo al fondo, un ejemplar del Semi, ese camión eléctrico que la semana pasada conocimos que empezará a fabricarse, en cantidades muy limitadas, a partir de la segunda mitad de este 2020. ¿Qué hacían allí? Pues muy sencillo: grabar un episodio de El Garaje de Jay Leno, un programa de la TV norteamericana donde prueban todo tipo de vehículos y prototipos.

En la imagen publicada por la cuenta oficial de Instagram pueden verse los focos del set de grabación por el fondo y, justo al lado de la Cybertruck, al mismísimo Elon Musk acompañado del presentador norteamericano. Una de esas caras conocidas que habréis visto en muchas películas, y al que suelen llamar cuando necesitan que aparezca con su show en pantalla.

Además, aparte de esta imagen, han aparecido otras en las que se ve el Cybertruck circulando por los alrededores del lugar de rodaje, que fue el Supercharger cercano al centro de diseño que tiene la propia Tesla en Hawthorne, California. Allí, se pudo ver a Elon Musk y Jay Leno disfrutando de la pickup en lo que será, seguramente, parte del show que han estado rodando.

El camión Semi es, también, una de las grandes apuestas de Tesla para los próximos tiempos ya que aseguran que, no solo es el vehículo más seguro de su categoría, sino que permitirá ahorros de más de 180.000 euros en gasto de combustible para todos aquellos profesionales que lo compren. Eso sí, veremos a ver a qué precio llega al mercado.