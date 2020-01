Ibex en directo: jornada negra en los mercados ante la propagación del virus chino

Virginia Gómez

Morgan Stanley y The Bank of New York Mellon presentan resultados hoy

La temporada de resultados en EE UU sigue su curso y hoy le toca el turno a dos grandes bancos: Morgan Stanley y The Bank of New York Mellon después de que ayer lo hicieran Goldman Sachs, Bank of America y JP Morgan.

"Hasta el momento, y en general, las grandes entidades de crédito estadounidenses que han publicado resultados han superado holgadamente las expectativas manejadas por los analistas, apoyadas en la fortaleza de la economía y en el buen comportamiento de los mercados. No obstante, el recibimiento que han tenido sus resultados por parte de los inversores ha sido bastante frío", explica Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities.