El Gobierno negocia hoy con patronal y sindicatos elevar el salario mínimo sin llegar a 1.000 euros

El nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos se reunirá esta tarde con patronal y sindicatos para poner en marcha el diálogo social, en cuyo seno prevé pactar un incremento del salario mínimo interprofesional, la derogación parcial de la reforma laboral del PP o el diseño de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

La cita reunirá a la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la sede de su Ministerio, con los líderes de CEOE, Antonio Garamendi; Cepyme; Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Alvarez.

El campo del entendimiento ha sido abonado esta mañana en la SER por la vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, que ha descartado que tras la subida del 22% aprobada en 2019, de los 733 a los 900 euros, el Ejecutivo busque ahora un incremento inmediato hasta los 1.000 euros.

"De una vez no. Tiene que ser un crecimiento progresivo y asumible por el campo empresarial y que no provoque problemas en las pymes. Sabemos que esto tiene un efecto no deseado en el mundo rural de nuestro país, que es donde hay que sostener las iniciativas empresariales y a los

autónomos", ha señalado en una entrevista.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha avanzado que no se comprometerá a una subida del SMI más allá de la de este año y se opondrá a que llegue a 1.000 euros, según informa Efe.

Garamendi preside hoy la primera reunión de la Junta Diretiva que celebra la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde la formación del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.