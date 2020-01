Si tienes Windows 7 en tu PC, mucho cuidado a partir de pasado mañana

No queremos ser apocalípticos pero es cierto que cuando un sistema operativo deja de tener soporte oficial del fabricante, se convierte de forma automática en objetivo de los hackers que buscan entrar en nuestros ordenadores y hacerse con todo lo que puedan. Aunque nosotros creamos que no guardamos nada de valor.

Y este es el caso de Windows 7, uno de los grandes sistemas operativos de Microsoft, que se lanzó en el año en 2009 y que a partir del 15 de enero será un poquito menos seguro de lo que es hoy. Y debes tenerlo en cuenta para tomar medidas antes de que puedas padecer cualquier problema.

Se acaba el soporte de Microsoft

Aunque vivíamos ya dentro de un periodo de extensión de aquel soporte estándar de Windows 7 que caducó hace ahora hoy justo cuatro años, será a partir del 15 de enero cuando acabe del todo cualquier actualización por parte de los de Redmond, por lo que nos quedaremos al albur de los piratas informáticos, que buscarán nuevas fallas en el OS para aprovecharlas.

Windows 7 de Microsoft. Microsoft

¿Qué significa eso? Pues que si aparece un nuevo agujero de seguridad grave, no habrá ningún parche que lo cierre y evite el peligro, por lo que podéis entender los riesgos a los que os enfrentáis si no actualizáis de alguna manera a otras versiones superiores de Windows. Desde la compañía han publicado que “si sigues usando Windows 7 tras la finalización del soporte, el PC continuará funcionando, pero será más vulnerable a los riesgos de seguridad y los virus. El PC seguirá iniciándose y funcionando, pero ya no recibirás actualizaciones de software de Microsoft, incluidas las actualizaciones de seguridad”.

A partir de ese momento tendréis dos opciones: o adquirir programas de terceros que pudieran seguir ofreciendo ayuda cerrando esas brechas de seguridad, o mejorando el sistema operativo dentro de la capacidad de hardware de vuestro ordenador. Es lógico pensar que lo mismo no cumplís con los requisitos mínimos de Windows 10, pero lo mismo con Windows 8 sí tenéis más suerte y de esa manera podéis alargar la vida de vuestra computadora un tiempo más.

No penséis que son pocos los ordenadores que quedan en riesgo a partir de pasado mañana. Según NetMarketShare a fecha de diciambre de 2019, el 26,64% de los ordenadores contaban con Windows 7 como sistema operativo principal, por lo que el problema puede ser muy preocupante, sobre todo en el caso de aquellas empresas que no han mejorado sus ordenadores y programas de gestión y que podrían sufrir ataques que pondrían en peligro datos importantes. Si queréis más información, podéis acceder a este foro de Windows 7, donde encontraréis respuestas a muchas de las preguntas que os podréis hacer.