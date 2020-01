Beyond Meat fue una de las mayores historias de éxito de 2019, pero podría fijarse en la suerte de otra marca otrora muy popular: el fabricante de ropa deportiva Under Armour. Ambas debutaron en Bolsa al alza y con un rápido crecimiento de los ingresos. Beyond Meat casi cuadruplica los 25 dólares de su OPV de mayo. Under Armour también triplicó su precio en su primer trimestre, allá por 2005. Pero tras varios años de éxito, su suerte falló. Desde 2015, su capitalización se ha reducido a la mitad.

Vale la pena considerar las tres cosas que salieron mal en Under Armour: la caída de la demanda, la dependencia de los minoristas y el poder de los competidores. Cuando los consumidores perdieron interés por su ropa deportiva de secado rápido, tiendas como Foot Locker bajaron precios, lo que hizo mella en la marca. Los analistas esperan un 1,9% más de ventas en 2019. Se espera que Nike crezca cuatro veces más veloz.

Beyond Meat afronta riesgos similares. El apetito por las alternativas a la carne es voraz, pero puede bajar. Los minoristas controlan el precio y la ubicación de sus hamburguesas, y sus rivales están lanzando sus propias hamburguesas vegetales. Beyond Meat tiene una vulnerabilidad adicional: depende de pocos proveedores para su principal ingrediente, la proteína de guisante.

Al menos, está diversificando. Su negocio que más crece es la venta a restaurantes como la cadena de donuts Dunkin’ Brands. Pero la mejor manera de evitar un resbalón podría ser saber cuándo vender la empresa. Otras marcas lideradas por sus fundadores se han vendido sin arruinar su prestigio (véase Ben & Jerry’s a Unilever). Nestlé compró en 2017 Sweet Earth, otro fabricante de carne de origen vegetal.

En cierto modo, Beyond Meat ya ha aprendido de Under Armour. Mientras que la empresa de ropa deportiva tiene tres clases de acciones que dan la mayoría de los votos al fundador, Kevin Plank, Beyond Meat tiene solo una, lo que indica un enfoque más democrático del valor para los accionistas. El propio fundador, Ethan Brown, tiene solo un 5%. Eso la hace más apetitosa para un comprador.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías