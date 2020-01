¿En qué afecta que Google vaya a dejar de ser el buscador predeterminado de Android?

La Unión Europea lleva años poniendo en el punto de mira a Google y sus supuestas prácticas monopolísticas, y uno de los últimos conflictos tuvo lugar con Android como campo de batalla donde es (casi) obligatorio tener que usar el motor de búsqueda de los de Mountain View, ya que no existe una opción para seleccionar el que queremos cuando utilizamos nuestro smartphone por primera vez.

Esa imposibilidad de elegir clara y notoriamente qué buscador queremos utilizar en nuestro dispositivo es lo que ha llevado a las autoridades europeas a acusar a Google de abuso de posición dominante que ha sancionado con una multa histórica de más de 5.000 millones de euros.

Google responde con una subasta

Así que Google tiene que cambiar en Android el sistema de elección del buscador, no dando por defecto la opción de que sea ella misma la elegida. Tenemos que ser nosotros explícitamente, ofreciéndonos tres alternativas que tendremos que escoger de forma clara cuando configuremos nuestro terminal. ¿Esto nos va a afectar a todos los que tenemos un terminal con Android?

La respuesta es no. Google seguirá estando presente como una de las opciones que habrá para escoger por defecto como motor de búsqueda, al mismo tiempo que tendremos a la vista las otras tres alternativas. Es en este punto donde ha vuelto a producirse la polémica porque los de Mountain View han recurrido a un sistema de subastas –en cada uno de los países de la Unión Europea– en las que adjudicarán las otras tres opciones, es decir, quién no pague no podrá ser una alternativa en Android.

Buscador de Google en Android.

Está por ver que este movimiento sea correcto (la Unión Europea lo vigilará con total seguridad) y prueba de ello es que los demás buscadores han puesto el grito en el cielo, criticando un procedimiento que no es libre ni abierto y que impide a muchos de ellos posicionarse como una alternativa, ya que deberán pagar un buena cantidad de dinero a Google por cada usuario que los seleccione en la pantalla de elección. Esto ocurrirá a partir del 1 de marzo y, obviamente, no todas la empresas que respaldan un search engine tiene músculo financiero para soportar un procedimiento así.

¿Y cuáles son las tres alternativas a Google que tendremos en España? Pues son DuckDuckGo, Info.com y Qwant, que tendrán que renovar cada tres meses esa licencia con una nueva subasta en la que esas empresas tendrán que decirle a los de Mountain View cuánto están dispuestos a pagar por cada usuario que los elija. ¿Qué os parece?