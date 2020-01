Pronto Google Pay te permitirá abrir hasta las puertas de tu trabajo

Existen muchas maneras de acceder a nuestra cuenta de Google y, cuando lo que queremos es seguridad absoluta de que nadie nos va a piratear el usuario y la contraseña, contamos con recursos como la verificación en dos pasos, los authenticator, los SMS o las llaves de hardware. Pero ahora, desde Mountain View han visto la posibilidad de servirse del archiconocido chip NFC de nuestros móviles para ir un poco más allá.

Y la app que usa este componente para permitirnos realizar pagos seguros con tarjetas bancarias es Google Pay, ya que es capaz de almacenar información sensible, encriptarla y alejarla de las manos de los hackers que tanto ansían entrar en nuestra cuenta.

Experimento piloto en universidades

Con eso sobre la mesa, ha sido en algunas universidades de EE.UU., concretamente las de Arkansas State University, Chowan University, College of Coastal Georgia, Duke University, Georgetown University, Hamilton College, John's Hopkins University, Marshall University, Mercer University, Roanoke College, St. Edward's University, South Dakota State University, Temple University, The University of Alabama y University of New Brunswick, donde han puesto en marcha este programa piloto.

¿En qué consiste? Pues que los alumnos de estos centros podrán llevar todas sus credenciales dentro del móvil y, a través de Google Pay, garantizarse el acceso a aquellas dependencias en las que tengan permitido entrar. De esta forma, se blindan los centros escolares de tal forma que solo los alumnos o profesores tienen la posibilidad de entrar o salir libremente de las instalaciones, evitando posibles amenazas que en el pasado han causado decenas de muertos.

Inicio de sesión con Google con Pay.

La idea es guardar esa información del alumno en un lugar seguro y, más importante todavía, dentro de un dispositivo que todos los que estudian en esas instituciones llevan siempre consigo, lo que evita olvidos, pérdidas de tarjetas de identificación o la filtración a personas ajenas de claves de acceso a puertas, etc.

Además, este nuevo servicio de Google Pay se aprovecha de un gesto que todos realizamos cada día con más naturalidad, como es el de pagar nuestras compras con el teléfono móvil, o el reloj inteligente. De esta manera, no supone un problema para los estudiantes el sacar el dispositivo del bolsillo, pulsar los botones que activan la aplicación y pasar la parte trasera para que el chip NFC nos granjee el acceso.

De momento estas universidades serán las primeras en utilizar Google Pay con otras funciones que no sean las estrictamente vinculadas a pagos inalámbricos, y abren la puerta a una infinidad de usos, ¿por ejemplo el acceso a las oficinas de nuestra empresa? Si tiene éxito, habrá nuevas universidades que se unirán en la segunda mitad de 2020.