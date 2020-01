Ana Botín: “Santander ha contribuido a resolver la crisis financiera ”

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, participó ayer por la noche en el primer programa de la nueva temporada de Planeta Calleja. En el capítulo, emitido en Cuatro y Telecinco –las dos cadenas de Mediaset– de forma simultánea, viajó junto al aventurero y presentador Jesús Calleja a Groenlandia para conocer en primera persona los efectos del cambio climático en una de las zonas del planeta más afectada por este problema global. “Los datos son irrefutables, el cambio climático está ocurriendo y es el hombre quien lo está acelerando”, explicó la presidenta de la entidad financiera desde la gran isla de hielo de Dinamarca, a la que acudió unos días a finales de verano para poder grabar sin problemas.

Durante algo más de 70 minutos, Ana Botín repasó algunos de los momentos cruciales de su vida personal y profesional, incluida su trayectoria en el Banco Santander desde el año 1988. Botín se mostró orgullosa de la "educación avanzada" que le dio su madre, Paloma O'Shea, y es por este motivo que fue ella, más que su padre, la que ha sido su "mayor influencia" en la vida.

Además, Botín ha confesado que si bien la relación con Emilio Botín fue "buenísima como padre", no lo fue tanto "como jefe" ya que tuvo "sus más y sus menos".

¿Había un plan para Ana Botín en el Banco Santander desde pequeña? "No, absolutamente no", confesó la presidenta de la entidad. De hecho, reconoció que ella en un principio quiso ser periodista. "Tengo una tía que es periodista, Covadonga O'Shea, y me dijo que no era una buena idea".

Ana Botín entró a trabajar en JP Morgan con 20 años, en septiembre de 1981. "Empecé a trabajar en Madrid, aunque me contrataron en Nueva York", ha contado. En JP Morgan "no te contratan si no vales, yo estuve allí ocho años trabajando y aprendiendo mucho".

La presidenta del banco contó cómo fue su entrada en Santander. "Guillermo [Morenés, su marido] trabajaba en el banco antes que yo", ha narrado. Los dos vivían en Estados Unidos donde nacieron dos hijos. Regresaron a España "yo para JP Morgan" y, tras un problema personal, Ana Botín buscó un cambio en su vida. "En ese momento me llamó el director de la división internacional y me dijo: ¿Quieres venir al Santander? Y me incorporé en España". Asegura que Emilio Botín "no tuvo nada que ver, nunca lo planificó ni mucho menos lo planifiqué yo". Mi padre "nunca me llamó para ir a trabajar al Santander".

La presidenta del banco contó a Calleja sus tres etapas en la entidad: cuando se incorporó para liderar la expansión en Latinoamérica; el periodo como presidenta de Banesto; y su posterior incorporación al Santander, primero como responsable del negocio en Reino Unido y después como presidenta del grupo. “Lo más especial de mi trabajo es poder cambiar la vida de muchas personas. El impacto que puedes tener es enorme. Lo más gratificante es conseguir que la gente pase a la acción, que pasemos de hablar a hacer, que es lo más difícil”, prosiguió.

El calentamiento global y sus efectos fueron los temas estrella del viaje, pero las gélidas aguas del norte también dieron pie a otros temas de conversación entre Botín y Calleja, y uno de ellos, como no podía ser de otra forma, fue la reputación de las entidades bancarias: “Los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012”, afirmó Botín, a la vez que reconocía que “tenemos que ser muy conscientes de cómo asesoramos a nuestros clientes cuando invierten de los riesgos que están asumiendo”. Ana Botín también habló sobre las consecuencias de la crisis financiera de 2008, y alabó el papel de entidades como la que preside a la hora de combatir a la recesión económica: “Santander ha contribuido a resolver la crisis financiera”, señaló.

Además de su trayectoria profesional, Botín también hizo un repaso de algunos de los momentos más importantes de su carrera: “Llevo trabajando desde los 21 años y he pasado por muchas etapas. El problema es cuando llegas a un puesto de repente. Dar un salto demasiado grande en cualquier cosa no es bueno porque hay cosas que no has podido asimilar”. La presidenta de la entidad, que se definió el pasado año como feminista, también reservó un espacio a la cuestión de la mujer. “La cuestión es cómo se entiende y qué quiere decir hoy ser feminista, que para mí es apoyar la igualdad de oportunidades. Yo digo: tú mira lo que he hecho e intenta juzgarme en base a lo que he hecho, no si soy blanca o negra, hombre o mujer”. También lanzó un mensaje a quienes cuestionan que una de las voces con más peso del Ibex 35 se defina como tal: “Me sorprende bastante que haya algunas personas de ciertos estamentos que cuestionen que yo pueda ser feminista”.