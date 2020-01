Ghosn dará el miércoles su primera rueda de prensa tras su fuga

El expresidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn aparecerá en público por primera vez tras su fuga de Japón el miércoles y ofrecerá una rueda de prensa en Beirut, según confirmó a Efe uno de sus portavoces.

La cita tendrá lugar en el Press Club de Líbano, ubicado en Beirut, a las 15.00 hora local (13.00 GMT), indicó uno de sus portavoces desde Francia y sin dar más detalles hasta el momento.



Desde que Ghosn apareció el pasado martes 31 de diciembre en Beirut tras fugarse dos días antes solo de su casa en Tokio, donde estaba en libertad bajo fianza a la espera del juicio por las irregularidades financieras de las que se le acusa, no se conoce su paradero en Líbano.



Ghosn, de 65 años, se fugó de Japón en un avión privado y, tras una escala en Turquía, llegó a Beirut, desde donde lanzó duras críticas contra el sistema judicial japonés.



No ha facilitado detalles sobre cómo pudo escaparse del país y de la vigilancia a la que estaba sometido, aunque ya ha negado que recibiese la ayuda de su esposa, Carole.



Una de las propiedades de Ghosn, emplazada en el barrio beirutí de Achrafieh, ha sido el centro de todas las miradas durante los últimos días, sin que se sepa si se encontraba en su interior.



La Seguridad General libanesa aseguró que el empresario entró "legalmente" a Líbano, del que tiene la nacionalidad, además de la brasileña y la francesa.



En un comunicado, ese órgano afirmó que "no es necesario tomar ninguna medida o acción (legal) respecto a él o que sea perseguido". La cadena pública nipona de televisión NHK informó de que Ghosn contaba con dos pasaportes franceses y uno de ellos pudo utilizarlo para entrar legalmente al Líbano.



Asimismo, la fiscalía libanesa ha recibido una circular roja de Interpol, en la que solicita a las autoridades del país arrestar de forma preventiva al fugitivo de la justicia nipona a la espera de extradición, entrega u otra acción judicial similar.



Líbano y Japón no tienen un acuerdo de extradición, por lo que el Gobierno libanés ha aseverado que le será aplicada la ley del país y en el caso de recibir una petición de extradición de las autoridades niponas, se estudiaría esta posibilidad en función de las relaciones bilaterales.

Las autoridades japonesas anunciaron también que van a revisar las medidas que afectan a las personas en libertad bajo fianza para evitar fugas como la de Ghosn. "Vamos a estudiar (posibles medidas) para que no vuelva a pasar los mismo", aseguró la ministra de Justicia de Japón, Masako Mori que citó herramientas como seguidores de GPS para las personas en situación de libertad bajo fianza.

Mori también defendió el sistema judicial japonés frente a las críticas que han surgido por el caso del exdirectivo, como la posibilidad de que los fiscales interroguen a un detenido sin la presencia de su abogado.