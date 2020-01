En la famosa película de 2010 El discurso del rey supimos del titánico esfuerzo del entonces monarca Jorge VI para comunicarse con la gente, sobre todo en tiempos de peligro para la nación. El soberano hablando a la nación para ofrecer orientación y liderazgo es un pilar importante del sistema constitucional británico.

El pasado 19 de diciembre, la reina pronunció el discurso de inicio de legislatura desde el trono en el Parlamento; es su decimocuarto primer ministro. Sin duda, esta monarca ha visto mucho en su reinado de 67 años. Constitucionalmente, sin embargo, hay que saber que ella no escribe ni una palabra de su propio discurso. Hay que saber que el sistema británico es muy diferente de la monarquía constitucional española y vale la pena examinar de qué forma.

El discurso de la reina se pronuncia como si le estuviera diciendo a los señores de la Cámara alta (y a los miembros de los comunes inferiores) exactamente lo que desea que haga su Gobierno. Pero como Gran Bretaña es Gran Bretaña, todo se invierte y nada es como parece. Para empezar, todo el proceso ocurre en la Cámara de los Lores, nunca en la de los Comunes, a pesar de que la lista legislativa de proyectos de ley es creada por un Gobierno que proviene principalmente de esa Cámara de los Comunes. Y la reina nunca entra a la Cámara de los Comunes, la convención lo prohíbe. El último monarca que lo hizo fue Carlos I en 1642. Intentó abolir el lugar, fracasó y fue decapitado.

Las Cámaras del Parlamento británico en realidad tienen a los Lores (una Cámara roja) en un extremo del pasillo, y las Cámaras de los Comunes (verdes) en el otro. En la mañana del discurso de la reina, la convención exige que todos los parlamentarios esperen en su propia Cámara la llegada del asistente Black Rod del Parlamento, vestido con medias negras medievales, cuellos y puños de encaje, y un bastón largo con una punta dorada para llamar a la puerta y literalmente gritar que la reina desea, no que ella ordena, que se muden a la Cámara de los Lores para escuchar su discurso. La mayoría de ellos ya conocen el contenido, porque lo han escrito, mientras que los de los Lores han tenido poca aportación y la monarca no tiene ninguna. Sin embargo, para mostrar que los Comunes no van a ser despreciados, la puerta principal se cierra frente al avance de Black Rod. El bastón negro golpea tres veces. El bastón negro es ignorado tres veces. Finalmente entra el Black Rod y ordena a los plebeyos que vayan a la Cámara de los Lores, donde no hay suficientes asientos, y donde todos aquellos con el poder combinado para hacer leyes esperan solemnemente la llegada de la monarca, la única persona que no tiene el poder hacerlas.

Con más de 93 años, pronunció su discurso admirablemente, claro y con calma. No es culpa suya que el contenido fuera una mezcla de fantasía y mentiras. Se establecieron más de 30 proyectos de ley, incluido el proyecto de ley del acuerdo de retirada de la UE. Veamos las mentiras que estaban en el discurso, ¿vamos allá, querido lector?

Primera mentira. “El acuerdo de las futuras relaciones de la UE y el Reino Unido se producirá antes del fin del diciembre de 2020”. Obviamente esto no depende solo del Reino Unido. Es una negociación. Y Michel Barnier por parte de la UE ha dicho ya que es imposible hacerlo tan pronto. Arrogancia típica de los conservadores que ni siquiera le preguntan a la UE si están de acuerdo.

Segunda mentira. La reina declara que su Gobierno convertirá en ley este acuerdo antes del final de 2020. Pero cualquier estudiante de Derecho sabe que no se pueden atar las manos de un Parlamento de esta manera. Otro abuso del Ejecutivo. Además, cualquier negociador medianamente sabio sabe que nadie se arrincona a priori ni menos en público. Como ejemplo, no hay más que ver el desastre que Teresa May hizo al hacer eso.

Tercera mentira. “Mi Gobierno construirá 40 nuevos hospitales”. No. No lo hará. Ni siquiera llegará a los seis de los que hablaron en campaña. A lo sumo podrían llegar a dos.

Cuarta mentira. “Contrataremos 50.000 nuevos enfermeros”. No, no lo hará. ¡El ministro de Sanidad se vio obligado a admitir que una gran parte de ese número de nuevos enfermeros incluye los que se quiere evitar que huyan del Reino Unido debido al Brexit! Si quieres ver un conejo atrapado en su propio foco, disfruta de esta explicación. Detener a las personas que se van no es lo mismo que agregar nuevas personas. ¡18.500 de los 50.000 nuevos ya existen!

Quinta mentira. “Necesitamos poner más policías en las calles, mi Gobierno agregará 20.000 nuevos efectivos”. Los mismos tories redujeron el número de policías después de 2010. Recortes salvajes. ¡Un 20% del total! Es decir, solo están terminando la política fallida de austeridad y reemplazando a la policía perdida por una gran parte de este número.

Sexta mentira. Las nuevas políticas posteriores al Brexit son para beneficio de todas las personas del Reino Unido. No. Escocia e Irlanda del Norte no quieren el Brexit y tienen miembros elegidos que reflejan eso.

Séptima mentira. Los conservadores prometieron un nuevo salario mínimo de 10,50 libras por hora para obtener más votos de la clase trabajadora. Ahora que los tienen, la reina se ve obligada a decir que no habrá un aumento y se quedará el de 8,70.

Otras medidas, incluidas las nuevas formas de identificación antes de que un votante pueda votar, me recuerdan a cómo los republicanos en Estados Unidos han ordenado que el sistema se adapte a la derecha.

Al igual que en España, la reina hizo otro discurso pocos días después, el tradicional discurso de Navidad. Pero esta vez llegó temprano y lleno de sorpresas navideñas.

Gavin Bonnar es abogado y empresario irlandés. Experto en derecho internacional