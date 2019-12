Un 'mockup' 3D muestra cómo será el futuro iPhone 12 Pro Max de 2020

El año que viene tendremos una generación de smartphones de Apple que ya parece que tienen un nombre adjudicado: iPhone 12. Y, como ha ocurrido este año, llegará en tres versiones: la normal, el modelo Pro y y el Pro Max, que es el más grande y del que hoy os vamos a contar qué novedades podría incorporar.

Hay que decir que la ¿filtración? de hoy lo que nos muestra es un mockup 3D que viene a enseñarnos cuáles serán sus principales líneas de diseño y que, si están basadas en los modelos que manejan tanto Apple como las empresas que lo fabricarán en China, seguramente que podamos darle cierto aire de veracidad.

Una muestra del diseño muy básica

Si miráis cómo está hecho este mockup podríamos pensar que es una broma de mal gusto, porque la pantalla que simula a la del smartphone está mal recortada y peor pegada al molde, pero lo importante no esta ahí, sino en otros elementos. Por ejemplo en los bordes, que ahora son más planos y parecen retroceder a los que vimos en 2010 con los iPhone 4 y, posteriormente, en los 4S, 5 y 5S.

Si nos habéis seguido en las últimas semanas, hay otro terminal previsto para 2020 que también se rumorea que tendrá un corte similar, como es el iPhone SE 2, que podría dejar atrás los bordes redondeados con los que vienen llegando al mercado los móviles de Apple desde la generación de 2014.

Por lo demás, no parece que haya unos cambios mayores, salvo por un elemento que no ha pasado desapercibido en este mockup y que es una suerte de conector que la fuente juega con que se trate con algún tipo de conector magnético a imagen y semejanza del que tienen los iPad Pro para instalar un Apple Pencil, cosa que en el caso del móvil no parecería muy lógico llevar encima a todas horas (si Steve Jobs levantara la cabeza).

Por lo demás, se mantienen los botones de volumen a la izquierda junto al switch de silenciado del smartphone, el encendido/apagado en la parte derecha junto a la ranura para la tarjeta SIM, y en la cara inferior un único conector junto a los altavoces. Puerto que, por la naturaleza del mockup no puede adivinarse si continuará siendo compatible con la norma Lightning o si significará la llegada del USB-C.

Como antes os decíamos, lo importante de esta filtración es su valor como muestra del diseño en el que trabaja Apple y que, cada día más, parece evidente que va a modificar sensiblemente el diseño de sus terminales. de 2020.