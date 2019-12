iPhone SE 2: un diseñador pone cara y ojos al futuro móvil barato de Apple

Existe una figura que adquiere especial protagonismo en los meses anteriores al lanzamiento de un móvil importante que es el de diseñador de conceptos. Un usuario con dotes para el dibujo asistido por ordenador que es capaz de imaginar cómo serán los smartphones de las empresas más importantes. En esta ocasión, ese concept designer ha puesto sus garras en el futuro iPhone SE 2.

Diseño de concepto del futuro iPhone SE 2. Hubert Jarechowicz

Su nombre es el de Hubert Jarechowicz, y ha publicado en un canal de YouTube algo más de un minuto de vídeo donde pueden verse cuáles son las ideas que maneja alrededor del futuro móvil barato de los californianos. Un terminal que, según todas las informaciones, podría llegar a las tiendas en el primer cuarto de 2020.

Mezcla de iPhone 11 e iPhone SE

Aunque los datos que llegan de analistas y expertos en Apple hablan de que los nuevos iPhone SE 2 tendrán una fuerte inspiración en los últimos modelos con botón Home de la compañía, el diseñador ha preferido soñar con una apariencia de pantalla más cercana a la de los iPhone 11 y, por ende, el modelo original que fue el iPhone X.

De esta forma tenemos un frontal que es todo pantalla con un pequeño borde alrededor que se agranda en la parte superior para dejar paso al notch, esa ceja donde está la cámara para selfies, los sensores de luz y el sistema biométrico de Face ID. Aunque queda muy bonito, lo cierto es que nos tendremos que olvidar de algo así porque este iPhone SE 2 irá por otros derroteros más clásicos.

En lo que sí podría acertar este diseñador es en los bordes y la apariencia general del móvil, mucho más cercana a la primera generación de iPhone SE. Un terminal que, si recordáis, tomaba las formas de los viejos iPhone 4, 5 y 5s con unos bordes muy pronunciados y cuyos biseles redondeados todavía estaban por llegar.

Diseño de concepto del futuro iPhone SE 2. Hubert Jarechowicz

Otro de los detalles curiosos de este diseño de concepto es el regreso del puerto para auriculares, ese conector de minijack de 3,5mm. que desapareció con los iPhone 7 y que hasta hoy Apple no ha utilizado. Por último, el módulo de la cámara sueña con una disposición idéntica a la de los iPhone 11, con dos sensores colocados uno encima del otro e instalados sobre un elemento cuadrado.

Por suerte no tendremos que esperar demasiado para comprobar si este vaticinio es demasiado irreal o no, porque si no fallan los analistas el iPhone SE 2 podría estar entre nosotros en el mes de marzo. Como muy tarde.