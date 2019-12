Bank of America prefiere a Colonial antes que a Merlin Properties

Los analistas de Bank of America han distribuido hoy un informe en el que han destacado el alto atractivo que tiene de cara al año que viene la inversión en oficinas situadas en España. La firma estadounidense recalca que apostando por este tipo de inmobiliario es posible obtener el doble de beneficios que en Londres al mismo coste. Entre las grandes cotizadas que trabajan con estos activos, Bank of America no tiene dudas: recomienda invertir en Inmobiliaria Colonial antes que en Merlin Properties.

"Merlin tiene una cartera de diferentes tipos de activos concentrados en España y en Portugal, mientras que Colonial gestiona una cartera puramente de oficinas, con una exposición del 53% al mercado de París que reduce el riesgo de concentración en España", explica el informe. Bank of America justifica su preferencia por Colonial basándose en que la compañía debería beneficiarse más de la creación de empleo que está generándose al calor del ciclo de crecimiento económico y de los bajos ratios de oficinas disponibles en Madrid, en Barcelona y en París.

"El número de empleos en oficinas en España crecerá entre un 4% y un 5% anual hasta 2021 mientras que el porcentaje de oficinas vacantes en el distrito central de negocios se sitúa en el 3,6% en el caso de Madrid, el 2,3% en Barcelona y el 1,6% en París", afirman. Como resultado, los expertos de Bank of America estiman que hasta 2022 los ingresos de las rentas aumentarán un 3,8% para Colonial y un 3,3% para Merlin, mientras que su capital se revalorizará el 6,4% y el 3,9% respectivamente.

Por otro lado, opinan que Merlin Properties lo hará peor relativamente porque el 37% de su cartera corresponde a centros comerciales y oficinas bancarias. "España no es una excepción en el ocaso de la venta física, este año, los centros comerciales han generado un 13% menos de ventas por metro cuadrado que hace una década", apuntan.

La localización de las oficinas también favorece más a Colonial. Merlin tiene un mayor porcentaje de oficinas en la capital de España que su competidora (un 38% de su cartera), pero están situadas en su mayoría en los corredores de la A-1 y la A-2, donde el ratio de desocupación es del 10%. La cifra es superior a la registrada dentro de la M-30, la zona en la que tiene concentrada en torno al 24% de su cartera Colonial.

Con todo, las previsiones del desempeño que hace Bank of America están por encima del consenso tanto en el caso de Colonial como en el de Merlin, ya que cree que ambas compañías lo harán bien. La estadounidense pone un precio objetivo de 12,9 euros por acción para Colonial (un 13,75% más que su cierre de hoy) y recomienda comprar, para Merlin, el precio objetivo es de 12,5 euros (ligeramente por debajo de los 12,76 euros que ha marcado hoy) y aconseja permanecer neutral.

En lo que va de año, Inmobiliaria Colonial se ha revalorizado un 39,4% y Merlin Properties un 19,28%.