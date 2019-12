Mahou dejará a sus comerciales fichar vía 'app' y desde que salgan de su casa

Mahou y el Comité Intercentros de CC OO en la empresa han llegado a un acuerdo para regular el registro de jornada y la desconexión digital para sus oficinas centrales y también su red comercial, compuesta por cerca de 600 profesionales, según comunicó ayer el sindicato.

Una de las principales novedades del acuerdo tiene que ver, precisamente, con el sistema de fichaje para los comerciales, que en su caso presentaba cierta complejidad por la naturaleza de su labor, usualmente fuera de las oficinas de la empresa y sin unos horarios regulares.

Estos profesionales podrán efectuar el registro de la jornada a través de una aplicación que la empresa pondrá a su disposición para poder registrar su horario real a través del smartphone y el ordenador.

Además, su jornada laboral no comenzará en el momento en que se reúna con el primer cliente del día, sino desde que salga de su casa, según señala CC OO. Estos trabajadores también podrán registrar las tareas administrativas que lleven a cabo desde su casa siempre que estén relacionadas con su puesto de trabajo, y una vez consideren que su jornada ha llegado a su fin, lo registrarán en la aplicación. Esta no rastreará la geolocalización del comercial durante todas las horas, sino solo cuando registre el inicio y el final de su jornada.

Según CC OO el protocolo alcanza a todo el personal, incluidos también los altos directivos con dedicación exclusiva. En el caso del personal de oficina el registro se lleva a cabo a través del acceso por los tornos. Sin embargo, cuando deben trabajar desde su domicilio o cualquier otra ubicación de forma excepcional el fichaje se hace a través de la misma plataforma online que usarán los comerciales.

Este sistema registra las horas trabajadas y refleja aquellas que han superado lo estipulado en la jornada del trabajador. Mahou compensa a su personal de oficina por ese exceso de horas con el equivalente en horas de descanso, mismo sistema que usará con sus comerciales, según pudo saber CincoDías.

El protocolo firmado con CC OO también reconoce el derecho de la plantilla a la desconexión digital, no permitiendo el envío de correos electrónicos o de mensajes instantáneos, por ejemplo a través de Whatsapp, fuera del horario laboral “salvo casos de urgencia”.

El acuerdo indica que los programas de correo electrónico que use la empresa deberán permitir que esas comunicaciones no lleguen hasta la primera hora del día siguiente. “El ejercicio del derecho de desconexión digital no puede conllevar medidas sancionadoras ni debe influir de manera negativa en los procesos de evaluación y valoración”, explicaba ayer CC OO.