Tres aplicaciones para comprar Lotería de Navidad a última hora

El próximo domingo 22 de diciembre se celebra el tradicional Sorteo de Navidad de la Lotería, que sirve para dar el pistoletazo de salida a las fiestas y que cuenta con una enorme tradición en España. Ya sabemos que es el sorteo que menos premios da, en cuanto a cantidad de dinero, pero no hay duda de que es el que más felicidad reparte por la ingente cantidad de predreas, segundos, terceros, cuartos premios y hasta terminaciones.

Además, es también tradición que compremos y compartamos décimos entre familiares y amigos, por si hay suerte y no solo nos arreglamos la vida (o cuando menos la mejoramos) sino que ayudamos a los demás a acompañarnos en esa felicidad. Pero claro, estamos a 17 de diciembre y acabas de darte cuenta de que no has comprado ni un solo décimo, ¿qué puede hacer?

Tres aplicaciones para iOS y Android

Es por eso que os vamos a traer tres aplicaciones que os van a permitir comprar décimos de lotería para el Sorteo de Navidad ahora mismo. Sin salir de casa o del trabajo y, más importante todavía, evitando las colas de última hora cuando se agolpan en las administraciones de lotería todos los que han dejado las cosas para el final.

Además, existe una ventaja añadida a comprar estos décimos de lotería a través del móvil y es que la transacción electrónica deja todo tipo de rastros que nos identifican como sus legítimos dueños, por lo que no hay líos después cuando toca algo y se pierde, o lo lavamos sin querer con un pantalón. Eso sin contar los problemas en el momento que lo compartimos y alguien decide quedárselo y no dar cuenta del premio que debe repartir. Estas son las tres apps:

Aplicación de TuLotero para comprar Lotería de Navidad.

TuLotero

Disponible tanto en iOS como en Android (ojo, no está en la Play Store) es, en nuestra opinión, la mejor de las que os traemos: tiene un diseño cuidado, una usabilidad muy ágil, funciona de maravilla con todo tipo de juegos (para el sorteo de Navidad nos deja escoger qué número queremos, o qué terminación, etc.) y, muy importante, dispone de un servicio de Peñas por si queremos jugar con otros amigos o familiares. Además, en caso de obtener premios entre varios, se encarga de hacer el reparto del dinero equitativamente.

La Bruja de Oro

Es una de las administraciones de Lotería más importantes de España, donde más premios se reparten y en la que compran millones de personas de todo el mundo. Su app en iOS y Android es un pelín más lenta y menos agradecida visualmente, pero mantiene muchas de las opciones de TuLotero. Eso sí, la gestión de Peñas no existe... de momento, y nos deja comprar décimos para el Sorteo de Navidad tanto en formato papel (para envío a domicilio) como en digital.

Loterías y Apuestas del Estado

Es la app oficial del Estado y, por lo tanto, la más fiable en cuanto a solidez de quién está detrás. Aún así, tiene funciones muy básicas: nos deja jugar comprando lotería sin problemas y la tenéis disponible también tanto en iOS como en Android (ojo, no está en la Play Store).