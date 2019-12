Tesla ayudará a algunos propietarios del Model 3 a pasar un mejor invierno

Una de las grandes ventajas de Tesla es que su CEO, Elon Musk, no elude las preguntas a través de las redes sociales, por lo que muchos usuarios aprovechan para hacer preguntas sobre servicios, prestaciones o cualquier otra cosa que tenga que ver con sus coches. Y (casi) siempre obtienen respuesta.

En esta ocasión, ha sido un usuario llamado Andrew Carney el que ha tirado la primera piedra al preguntarle al australiano si sería posible recibir algún tipo de actualización para tener calefacción en los asientos traseros de su Tesla Model 3 Standard Range Plus (SR+), a lo que Elon Musk ha respondido que "claro". ¿Por qué no?

Algunos usuarios afiman tenerlo ya

A ese mensaje en redes sociales del propietario del Tesla Model 3 SR+ hay que sumarle los testimonios publicados en otras plataformas de dueños de modelos idénticos que están afirmando que ya pueden, desde la enorme pantalla táctil del coche manejar la calefacción de los asientos traseros.

Concretamente, el usuario llamado Stodium escribió que “acabo de coger mi SR+ y noté que cuando hice clic en la unidad de aire, aparece la opción de asientos con calefacción en la parte delantera y trasera. Según tengo entendido, el interior premium parcial no incluye asientos traseros con calefacción. No es que me esté quejando de la función adicional, pero ¿está esto asociado con un problema de software o alguien de la fábrica me dio acceso accidentalmente a funciones premium en algún momento? Curioso si alguien más tiene experiencias similares".

Hay que recordar que esta calefacción en los asientos traseros solo está disponible en los acabados premium del coche para variantes muy concretas del Model 3, como el Long Range AWD o la versión Perfomance. Sin embargo, en el caso de los SR y SR+ solo llevan el llamado premium parcial que no cuenta con todas las comodidades.

Es por eso que está por ver que desde Tesla vayan a desbloquear un elemento que forma parte del paquete más caro de accesorios del Model 3 sin ninguna contraprestación a los que han gastado más dinero en tener su coche. Aunque lo mismo, por encima del negocio, alguien ha pensado que es buena idea hacer pasar a los propietarios de sus vehículos un invierno más amigable gracias a esa calefacción en los asientos traseros.

Sea como fuere y como podéis ver en el mensaje de respuesta de Elon Musk, ese "claro" viene a significar que lo harán. ¿Antes de que acabe el año como si fuera un regalo de Navidad?