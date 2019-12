De Guindos asegura que la desaceleración “está tocando fondo”

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, considera que la desaceleración económica de la zona euro "está tocando fondo". El exministro español ha asegurado este viernes en el Fórum Europa que la estabilización es "positiva" pero tiene lugar "con un crecimiento mínimo". Según las previsiones que el Banco Central Europeo (BCE) presentó el jueves, la economía de la eurozona crecerá el año que viene el 1,1% y en 2019 avanzará un 1,2%. Para 2021, la institución espera un crecimiento del 1,4%.

De Guindos ha recordado que las últimas previsiones del BCE aportan una visión ligeramente más optimista de las perspectivas económicas, con signos de cierta estabilización de la desaceleración económica" y "riesgos a la baja menos pronunciados". Para el vicepresidente del Banco, dos aspectos geopolíticos han mejorado la percepción sobre los mercados de capitales: la ausencia de un 'Brexit' desordenado y una guerra comercial que no se ha materializado.

En su intervención ha vuelto a insistir en que aunque la política monetaria sigue teniendo margen de actuación, los efectos laterales no deseados "cada vez son más importantes". Por ello, De Guindos ve insuficiente la política monetaria y ha señalado la necesidad de una política fiscal común y de reformas estructurales.

En caso de que en la Unión Europea se pusiera en marcha una política fiscal expansiva, no se producirían efectos no deseados. "No habría un incremento de tipos de interés ni habría una reducción de la demanda privada", ha confesado el exministro.

"Tenemos mejores noticias que hace tres meses", ha destacado, aunque para de Guindos sigue siendo necesario concretar la unión bancaria.

Menos incertidumbre en el Brexit

De Guindos ha tenido palabras para los resultados electorales británicos, que han dado la mayoría al partido conservador de Boris Johnson. "Los resultados son positivos porque eliminan la incertidumbre a corto plazo".

Sobre la salida de la Unión Europea, fijada el 31 de enero de 2020, ha dicho que "abre un nuevo periodo que no será fácil" porque las reglas comerciales deberán "renegociarse". De Guindos ha apremiado a crear una unión de capitales en Europa, ya que en su opinión, el "verdadero" mercado de capitales está ahora mismo en Londres. El exministro ha advertido de que Reino Unido no querrá perder esta ventaja y será muy competitivo, por lo que la Unión Europea tendrá que hacer lo mismo.