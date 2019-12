La justicia italiana aplaza al 21 de enero su decisión sobre Mediaset

La justicia italiana analizará el 21 de enero la solicitud de Vivendi para suspender la fusión entre Mediaset Italia y Mediaset España. El caso es que, después de que la justicia española suspendiera la operación el 11 de octubre, Mediaset pretende celebrar una nueva junta de accionistas el 10 de enero para reaprobar la fusión. Los intentos por llegar a un acuerdo entre Vivendi y Mediaset fracasaron.

Berlusconi controla la matriz con un 44,2% del capital a través de Fininvest y Vivendi es dueño del 28,8%. Pero la mayor parte de esta participación, el 19,2%, se traspasó en 2017 al fideicomiso Simon Fiduciaria, que de entrada carece de derechos de voto, por una decisión del supervisor italiano del sector de las telecomunicaciones.

Simon Finduciaria no pudo votar en la junta celebrada en Milán el pasado 4 de septiembre con su porcentaje, y, si lo hubiera hecho, la operación no hubiera recibido el respaldo necesario de al menos dos tercios del capital. La pretensión de los Berlusconi es introducir algunas enmiendas en los estatutos del nombre del nuevo grupo Media For Europe (MFE), con sede en Holanda, con el objetivo de seguir las indicaciones del tribunal transalpino.

Pero en Vivendi lanza un aviso a navegantes: "La decisión del tribunal de Milán de prorrogar hasta el 21 de enero la suspensión de la resolución de la fusión de Mediaset es bien recibida por Vivendi. Como consecuencia de la decisión, la fusión de MFE sigue suspendida en Italia, además de en España", señala un portavoz del grupo galo.

"Además, dado que el tribunal de Milán ha considerado que el resultado de la reunión del 10 de enero es relevante para su decisión, Mediaset tendrá que pensárselo muy bien antes de decidir no permitir que Simon Fiduciaria vote en esa reunión", aañaden desde Vivendi.