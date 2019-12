Quién conduce este Cybertruck que impacta contra un cono, ¿Elon Musk o el Autopilot?

Tras la presentación del Tesla Cybertruck, todos nos quedamos sorprendido por el importante cambio de diseño que presentaba la compañía. En los últimos días además, algunos usuarios afortunados han tenido la oportunidad de verlo en acción, debido a que el propio Elon Musk lo ha conducido por Malibú.

Esto ha hecho que se recogen numerosos vídeos y fotografías del aspecto a pie de calle que tiene el Tesla Cybertruck, un vehículo que no pasa desapercibido y destaca por sí mismo. Su apariencia no es lo único que llama la atención, la potencia es otro aspecto importante, sobre todo el sector del so vehículos eléctricos.

El Cybertruck ha recorrido varios kilómetros

Gracias a las redes sociales hemos podido seguir la pista de una de las primeras unidades del Tesla Cybertruck, con Elon Musk al volante haciendo alarde su última creación. Por ahora no es un modelo final, por lo que ha muchos sorprendió verlo en plena acción, sobre todo por tratarse de un prototipo sin aún todos los permisos de circulación.

Elon Musk pudo ser visto en la autopista 405 durante la noche, como así compartió un usuario en YouTube. En la grabación podemos ver cómo el Tesla hace una demostración de su poderío, también sirve para comprobar a una distancia mínima cómo resulta en comparación de otros vehículos de la carretera, siendo fascinante para los amantes del mundo del motor.

Esa misma noche Elon Musk al salir del aparcamiento también fue grabado, permitiendo ver como la resistencia del coche cumple con lo establecido, haciéndonos olvidar ese impacto de las piedras durante la presentación que dejaron en evidencia a Elon Musk. En esta ocasión el Cybertruck impacta con un pilón y sin rechistar lo más mínimo continúa con su trayectoria. En ningún momento el conducir se muestra preocupado por el coche, lo que nos hace pensar que ni tan siquiera escuchó el golpe.

¿Quién conducía en el momento del golpe?

La opción más probable sería que fuese el propio Elon Musk fuese el conductor, cuando este chocó con el pilón, debido a que se trata de un modelo en fase de pruebas y ya resulta bastante complicado dejarlo salir a circular, por lo que mucho más difícil sería hacerlo con el Autopilot activado.

De todos modos, este tanteo realizado por Elon Musk podría haber sido para probarlo varias situaciones comprometidos, las cuales son difíciles de recrear circuito cerrado y donde mejor se comprueban es en plena calle, con las dificultades de nuestro día a día en la conducción.