Francesco Starace: “En la Cumbre de Madrid, China nos podría dar una lección”

Niega que Endesa haya estado o esté en venta. Los límites al crecimiento que Enel impuso a la filial española en un mercado maduro, tras quedarse con su negocio latinoamericano, no es un problema para Francesco Starace. El ejecutivo defiende que el crecimiento no está solo en los megavatios, sino también en la creación de valor y en la revolución tecnológica de las redes, que no ha hecho más que empezar.

Endesa está en un mercado maduro y sin posibilidad de crecimiento. ¿Esta destinada, por ello, a ser vendida?

No. Nunca ha sido mi idea. De verdad. Siempre hablamos de generación pero la transición va a afectar a toda la cadena de valor ¿Cuánto valor se puede crear en 10 años y cuánto se puede destruir en ese plazo? Mucho. No se trata solo de crecer, sino de crear valor. La distribución y la manera de gestionar la energía con los clientes va a cambiar radicalmente. La digitalización de las redes es un mundo que ahora empieza en España y añadirá valor al sistema. No creo solo en el crecimiento en megavatios, el crecimiento está también en la creación de valor y el que Endesa puede añadir es elevado. No es solo la compañía más grande de España, es la más eficiente y su posición es muy equilibrada.

¿Más que Iberdrola?

Claramente. Esto no le gusta al señor Galán, pero es así.

En venta o no, lo cierto es que no han faltado compradores, muchos fondos han llamado a la puerta.

Sí. Eso siempre. Todos los años ocurre, aunque este año no. Habrán entendido finalmente que no vendemos.

Habrán desistido.

Cuando en 2015 colocamos el 22% de Endesa en Bolsa, el precio de la acción era de 13 euros, ahora está en 24 o 25 euros, casi el doble. Este es valor que hemos creado para el accionista.

Pero Enel compró Endesa a 40 euros por acción.

Lo recuerdo muy bien [sonrisas].

La CNMC tiene alterado al sector con sus propuestas de recorte de la retribución de las redes de luz y gas, de las que Endesa ha salido indemne.

Cuando miras el consumo del gas y ves que no hay un gran crecimiento tiene sentido que el regulador recorte la remuneración. Si la tecnología cambia, la regulación debe tenerlo en cuenta. Eso sí, nunca retroactivamente.

Sin embargo, una de las circulares incluye una metodología de peajes revolucionaria, con varias potencias al día, por ejemplo.

No estoy especialmente preocupado por esto. Las redes forman parte de la cadena de valor donde todo está cambiando y su importancia en la transición va a ser muy relevante. El consumidor y el productor pueden hacer muchas cosas con esta red, esta diferenciación de tarifas por niveles de potencia tiene sentido.

¿Cómo ve el papel del gas natural en los próximos años?

El gas es importante, pero no cuantitativamente, sino cualitativamente. Siempre habrá algo de gas, pero se va a producir menos. Cuando el sistema español llegue al 85% de renovables el otro 15% será de gas.

¿Esto significa que cerrarán ciclos combinados?

Los ciclos se proyectaron para trabajar 5.000 horas al año y ahora trabajan unas 2.000 horas. Ha cambiado la producción y el método de trabajo. Vamos a ver ciclos abiertos o turbinas picker. Para cerrar las centrales de carbón en Italia, el operador del sistema, Terna, nos obligó a tener una turbina de ciclo abierto que trabaja 500 horas al año, porque la red la necesita en cierto punto.

¿Los archipiélagos son un buen negocio para Endesa?

El negocio de las islas es muy particular, son sistemas regulados. En ellas hay un potencial de descarbonización que podemos desarrollar, pero solo parcialmente, no del todo. Se podría descarbonizar las islas si no hubiera turismo. Hay dos meses al año en que el consumo eléctrico es tres o cuatro veces mayor que el resto del año y no se puede dimensionar un sistema para solo dos meses. Esto es muy difícil. En 20 años tendremos sistemas de almacenamientos increíbles que resolverán el problema.