Aramco consigue 23.060 millones en la OPV más grande de la historia

Aramco protagonizará la mayor OPV de la historia. Pese a que todavía no ha sido confirmado de forma oficial, fuentes cercanas a la operación han desvelado a Reuters que la compañía ha decidido seguir el consejo de los bancos colocadores y fijar el precio de cotización inicial en los 32 riales saudíes (7,69 euros) por cada acción. De esta forma, Aramco pasará a ser la mayor cotizada del planeta al quedar valorada en total en 1,53 billones de euros

Con tan solo colocar un 1,5% del total de su capital en Tadawul, la Bolsa de valores de Arabia Saudí, Aramco captará 23.060 millones de euros con la operación. El actual récord lo ostentaba Alibaba, el gigante chino del comercio obtuvo 22.579 millones de euros en su debut en la Bolsa de Nueva York.

Pese a la magnitud de las cifras, el titán del petróleo podría incluso hacerse con más dinero de ejercitarse la greenshoe option. Fuentes cercanas a la operación aseguraron previamente a la ya citada agencia de noticias que los bancos colocadores se están planteando ejecutar este movimiento mediante el cual podrían aumentar el número de acciones que lanzan al mercado.

En su folleto de salida a Bolsa, Aramco especifica que en caso de exceso de demanda se reserva el derecho a emitir hasta un 15% más de acciones nuevas, es decir, 450 millones de nuevos títulos que valorados a 7,69 euros cada uno aportarían hasta 3.423 millones de euros más a la OPV. De aplicarse completamente, el porcentaje de compañía que saldrá a Bolsa se elevará hasta el 1,725%.

En medio de una creciente preocupación por el cambio climático, los inversores no han dado la espalda a Aramco, la compañía que entre 2016 y 2018 produjo uno de cada ocho barriles de petróleo en todo el mundo. De hecho, se ha producido sobredemanda tanto en el tramo institucional como en el dirigido a los inversores minoristas.

Ayer por la mañana, en el último día que tenían para presentar ofertas, la demanda de los grandes inversores prácticamente triplicaba la oferta. Entonces, los institucionales solicitaron la compra de 5.900 millones de acciones valoradas en conjunto en 45.371 millones de euros frente a los 2.000 millones de títulos que Aramco había reservado para ellos. La empresa detallará hoy el dato final.

En el tramo minorista, Aramco ofreció 1.000 millones de acciones. Pese a las restricciones que la compañía impuso a este tipo de inversor (prácticamente solo podían comprarlas nacionales de Arabia Saudí), la demanda estuvo 1,5 veces por encima de la oferta al atraer pujas por valor de 11.396 millones de euros.

Todavía está por determinar la fecha en la que las acciones empezarán a fluctuar en Tadawul. Hasta el próximo 14 de diciembre, la empresa no terminará de devolver el dinero a aquellos inversores que trataron de comprar acciones y no lo consiguieron, por lo que probablemente hasta pasado ese día no cotizará.