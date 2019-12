Italia amenaza con bloquear la reforma del fondo de rescate europeo

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha asegurado que Italia está dispuesta a bloquear la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que se discutirá en la reunión de este miércoles de los ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), en caso de que las propuestas para culminar la Unión Bancaria no sean del agrado del país transalpino.

"Si me traes un proyecto para la Unión Bancaria que no gusta a Italia no firmo el MEDE", ha señalado el primer ministro de Italia en una entrevista con el diario 'Corriere della Sera', recogida por Europa Press, donde defiende que la posición italiana en las conversaciones "no es un chantaje", sino una aproximación de conjunto al paquete de medidas. "No nos van a engañar, se lo aseguro", sostiene.

El primer ministro italiano ha recibido críticas desde diversos ámbitos del espectro político italiano, incluído el M5S, desde cuyas posiciones se ha criticado a Conte por encontrarse en esta cuestión en posiciones más próximas a las del Partido Democrático (PD), con el que forma la coalición de Gobierno que ha mantenido a Conte en el cargo.

Asimismo, el líder de la Liga, Matteo Salvini, antiguo socio de Gobierno del M5S, ha acusado a Conte de llevar a cabo un ataque contra el pueblo italiano, al considerar que la reforma del MEDE penaliza a Italia. En este sentido, el primer ministro de Italia señala que el paquete de reformas del proyecto incluye la Unión Bancaria, pero no se ha firmado nada, y "mucho menos un cheque en blanco".

El Eurogrupo continuará este miércoles su debate sobre la reforma de la arquitectura del euro. En principio, el objetivo del encuentro era lograr un consenso sobre los próximos pasos con respecto al fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés) que permita desbloquear las negociaciones a nivel político sobre esta cuestión.

Esta 'tercera pata' de la Unión Bancaria todavía se encuentra en una fase muy embrionaria, pero ha tomado un mayor impulso después de que Alemania levantara hace pocas semanas el veto que mantenía desde hace años a este fondo, con el que la UE pretende garantizar los depósitos de hasta 100.000 euros en cualquier banco del bloque.

La intención del Eurogrupo es alcanzar un pacto sobre la hoja de ruta a seguir a partir de ahora, un paso que permitiría elevar al nivel político unas negociaciones que hasta ahora se han desarrollado a nivel técnico.

Reforzar el MEDE

Sin embargo, la reunión de los ministros de Finanzas de la eurozona estará marcada por el bronco debate surgido en las últimas semanas en Italia sobre la reforma del MEDE, que hasta hace poco parecía cerrada y con el visto bueno de todas las capitales de la moneda única.

Se trata de un refuerzo de sus competencias acordado hace ya un año, para que el fondo europeo de rescates tenga más poder de supervisión en situaciones de rescate. Antes de esta situación, no obstante, los países del euro en problemas podrán tener acceso a una línea preventiva de crédito, aunque bajo ciertas condiciones.

Además de aumentar la capacidad de supervisión del MEDE en futuros rescates, la reforma pone a cargo de esta institución un 'cortafuegos' ara la Unión Bancaria. Es decir, un fondo de unos 65.000 millones a los que se recurriría en casos de quiebras bancarias que no pueda manejar el Fondo Unico de Resolución (FUR). Ni siquiera esta cuestión está cerrada y algunos países han abogado últimamente por incluir una condicionalidad adicional para poder tener acceso a este fondo, algo a lo que se opone España.

Por otro lado, no se esperan novedades de gran calado sobre el tercer pilar de la reforma de la moneda única, que es el instrumento presupuestario para la eurozona, cuyos detalles pactaron los ministros en su reunión de octubre.

En todo caso, el resultado de la reunión de este miércoles no será definitivo, puesto que la última palabra la tendrán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del jueves y viernes de la semana que viene.