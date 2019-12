Trump: "Creo que es mejor firmar el acuerdo con China después de las elecciones"

La sombra de la guerra comercial vuelve a acechar a los mercados. Las Bolsas de todo el mundo festejaron con ganancias el anuncio de que China y Estados Unidos apalabraron firmar un acuerdo parcial que evite más escaladas de tensión en el conflicto que enfrenta a las dos principales potencias del planeta. Con todo, pocos más avances se han logrado desde el 11 de octubre y todavía está en el aire la fecha y el lugar de la firma del tratado, así como un nuevo repunte arancelario sobre productos chinos que a día de hoy todavía sigue programado para el próximo 15 de diciembre.

Hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que no tiene ninguna prisa en firmar un acuerdo comercial con Pekín y que quizás será mejor esperar a que pasen las elecciones de noviembre de 2020 en EE UU. "No tengo ninguna fecha límite, no, en algún sentido creo que es mejor esperar hasta después de las elecciones para firmar un acuerdo con China", ha dicho exactamente.

"Ellos quieren llegar a un acuerdo ahora, ya veremos si un acuerdo está bien o no, tiene que estarlo", ha añadido. La noticia del retraso llega tan solo un día después de que el presidente estadounidense anunciase nuevas tarifas sobre los productos de otros países.

En concreto, Trump elevó ayer los aranceles sobre productos franceses justificándose en la tasa Google que ha aplicado el país europeo. También subió las tarifas que gravan las importaciones estadounidenses de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina, a los que acusó de una "devaluación masiva" de sus respectivas monedas, lo que resulta perjudicial para los agricultores de EE UU.

Fruto del nuevo envite proteccionista, las Bolsas de todo el mundo se tiñeron ayer de rojo en medio de fuertes caídas. El Ibex perdió un 2,09% en la que fue su peor jornada en dos meses. En la sesión de hoy, aunque el pesimismo hace mella en los futuros de Wall Street, la Bolsa española cotiza prácticamente plana sostenida por la buena jornada que está teniendo Inditex.