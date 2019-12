Lagarde: “Sean pacientes conmigo, estoy intentando aprender el lenguaje del BCE”

La nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pidió a los legisladores de la UE el lunes que le den tiempo para aprender las cuerdas de su nuevo trabajo y remodelar la política monetaria del BCE.

"De hecho, estoy tratando de aprender alemán, pero también estoy tratando de aprender el idioma del banco central", dijo Lagarde, anteriormente abogado y político antes de hacerse cargo del FMI.

"Así que si puede pedirles algo, tengan paciencia conmigo, muestren un poco de paciencia, no sobre interpreten". La ex directora del Fondo Monetario Internacional tomó el timón en un momento difícil para el BCE, que recientemente reanudó un programa de compra de bonos de 2,6 billones de euros y redujo las tasas de interés a mínimos históricos después de no lograr que la inflación volviera a su objetivo justo por debajo de 2%

Una Lagarde de aspecto nervioso se apartó del texto de su discurso varias veces en su primera audiencia en el Parlamento Europeo desde que reemplazó a Mario Draghi como jefe del BCE hace un mes. Draghi había sido conocido por sus sutiles sugerencias políticas. Lagarde tiene la intención de revisar el objetivo de inflación del BCE y cómo lograrlo, pero insinuó que es probable que esta renovación estratégica se reduzca.

"La revisión de la estrategia se guiará por dos principios: un análisis exhaustivo y una mente abierta", dijo Lagarde a los legisladores. "Esto requerirá tiempo para la reflexión y para una amplia consulta". Reafirmó el compromiso del BCE de alcanzar su objetivo de inflación a pesar del débil crecimiento económico en la zona euro y en el extranjero.

"El crecimiento de la zona del euro sigue siendo débil", dijo Lagarde.

Sin embargo, señaló que el consumo se había "mantenido bastante bien", también gracias al estímulo monetario del BCE.