El Supremo decidirá qué trabajos amenazan la independencia de las auditoras

Facturación inferior al 70%. Según la Ley de Auditoría existe una prohibición para las firmas auditoras respecto a los honorarios percibidos por trabajos de auditoría y de no auditoría. La normativa fija que las labores de no auditoría no pueden superar la facturación auditora en más de un 70% durante un periodo de tres años. No obstante, como se incide en la pieza principal de esta información, el campo de las amenazas sigue abierto.

Servicios que no se pueden prestar. Del mismo modo, la citada norma recoge que la firma auditora realice determinados trabajos desde el inicio del periodo auditado hasta la emisión del informe de auditoría. Entre estos trabajos se encuentran: servicios que supongan cualquier tipo de intervención en la gestión o en la toma de decisiones de la compañía; servicios de contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros. Igualmente, se incluyen servicios relacionados con las nóminas; determinados servicios jurídicos y servicios relacionados con recursos humanos; servicios relacionados con la auditoría interna; promoción, negociación o suscripción de acciones; servicios vinculados a la financiación, la estructura y distribución del capital, y la estrategia de inversión. Por último, está prohibido prestar servicios fiscales relacionados con el impuesto sobre las rentas de trabajo o los derechos de aduana.