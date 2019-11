El gigante chino Three Gorges busca entrar en el mercado energético español con la compra de FRV

La empresa estatal china Three Gorges Corp se encuentra entre los pretendientes para participar en el proyecto de energía solar española Fotowatio Renewable Ventures (FRV), de acuerdo con fuentes conocedoras citadas por Bloomberg.

El propietario de la empresa energética, con sede en Madrid, está trabajando con un asesor para explorar opciones para FRV. Estas podrían incluir un nuevo inversor. El acuerdo potencial ha despertado el interés de Shanghai Electric Power, según una fuente que pide no ser identificada.

La operación supondría situar la valoración de FRV en hasta 1.500 millones de euros, según personas cercanas a la empresa. Por el momento no se ha tomado una decisión en firme y no hay certeza de que los pretendientes hagan una oferta.

Las adqusiciones chinas en el extranjero sobre utilities casi se han triplicado esteaño hasta los 7.100 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg. Three Gorges acordó en septiembre adquirir el negocio de Sempra Energy en Perú por 3.600 millones de dólares.

Three Gorges ha estado trabajando para ganar posiciones en el mercado energético europeo. En abril se echó atrás en su oferta de 9.100 millones de euros por EDP-Energias de Portugal SA tras las objecciones de los accionistas de la empresa.



FRV, fundada en 2006, cuenta con 57 plantas de energía renovable y proyectos en 10 países, según su sitio web. Abdul Latif Jameel Energía y Environmental Services, promotor de plantas fotovoltaicas de Arabia Saudita, compró el 100% de FRV en marzo de 2015 por una cantidad no divulgada, posicionándose como el mayor desarrollador de energía solar fotovoltaica en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y en uno de los desarrolladores líderes a nivel mundial. En contraprestación, FRV se ha convertido en el negocio principal de Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Services.

Representantes de FRV y Abdul Latif Jameel Energy no han hecho comentarios al respecto, mientras que representantes de China Three Gorges y Shanghai Electric Power no han respondido a Bloomberg.