Mancha de aceite: así crecen las franquicias en España en 2019

La 'ciudad' BBVA, conocida en Madrid como 'La Vela', es la sede corporativa del Grupo BBVA. Un edificio y un área realmente imponente. Un fruto visible de más de 150 años de historia. Aquí me he citado con la responsable de Franquicias de BBVA. Un área que pone el contrapunto a esta longevidad, con apenas tres años de trayectoria. Poco tiempo, pero bien aprovechado.

María Eugenia López es la responsable de Franquicias de BBVA España, cuyo departamento ha conseguido crecer en 2018 un 53% con respecto al año anterior. "Esperamos este año seguir esa estela positiva, superando ese 53%", asegura. "Y para el año que viene mantener un crecimiento de dos dígitos".

Basa sus cifras en un conocimiento muy preciso del mercado de las franquicias. Durante la conversación desvela algunas de las tendencias sobre cómo se expanden las marcas en España bajo este modelo de negocio, y cómo BBVA se ha amoldado a las necesidades específicas de cada marca. De momento, los datos de negocio le avalan, con 400 marcas a las que atienden activamente y les prescriben, según sus propios datos. "Actualmente, tenemos unos 280 convenios de colaboración. Firmamos con el grupo, y los grandes grupos franquiciados tienen más de una marca".

Nuevas tendencias en el mercado de franquicia: la mancha de aceite

El modelo de expansión de la franquicia en España está cambiando. Por un lado, tenemos a un franquiciado más profesional. Mientras que en los años de la crisis se trataba de una búsqueda de autoempleo, hoy nos encontramos con establecimientos de franquicias que funcionan y han evolucionado hacia el multifranquiciado. Incluso el multifranquiciado multimarca: trabajar para una marca pero diversificar y emprender con otra franquicia de un sector diferente.

Cambia el perfil de quien emprende y evoluciona bajo este modelo. Y también cambia la estrategia de expansión. Ahora tenemos al masterfranquicia y la expansión 'mancha de aceite'.

"En la primera época de la franquicia era típico abrir en Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia,… Porque querías estar en los principales centros urbanos. Hoy día las marcas se expanden por mancha de aceite. Comienzo en Sevilla, cuando me conocen en Sevilla me voy expandiendo por Andalucía. Cuando me conocen en Andalucía, subo por Extremadura… ¿Por qué? Por bajar los costes de distribución. El sistema de masterfranquicia, se traslada así a Galicia, Canarias, Baleares… Un modelo en donde un único franquiciado es el que coge toda la zona y va abriendo de tal manera que los costes de distribución se vayan compensando. Esto en 2019 nos lo estamos encontrando".

Adaptación a estos nuevos modelos: el germen y evolución de BBVA Franquicias

Los cambios en el sector de la franquicia en la última década introducen una reflexión en BBVA, según confiesa López. En 2016, desde el área de Pymes de esta entidad financiera se cuestionan: ¿estamos atendiendo bien al cliente franquiciado?

"La respuesta es sí: tenemos oficinas, y aquel franquiciado que quería pasar por la oficina el proyecto al que se iba a embarcar le estábamos atendiendo como a todas las pymes del tejido empresarial. Pero, ¿estamos valorando a cada una de las marcas? Ahí nace Franquicias".

Desde ese momento, entran en juego variables como el conocimiento de las propias marcas en sí. La evolución que han tenido, los contratos de franquicia que incluyen cláusulas o cuestiones específicas en cada caso. BBVA consigue con el cambio dar soluciones adaptadas al modelo de marca, lo que les ha permitido también dar condiciones más beneficiosas que las generales del mercado.

Un apoyo que va mucho más allá de lo financiero. Se está materializando también en soluciones específicamente dirigidas a las necesidades del sector. Por ejemplo, en el ámbito de los supermercados, preocupa el aval económico. "Tienen que llenar el supermercado". Además de las soluciones financieras para ofrecer condiciones beneficiosas en esa circunstancia económica, BBVA también pone a su disposición una solución digital, como Aval Box, para que puedan emitir ellos mismos esos avales a las marcas.

O ciberseguro de franquicia. "¿Qué pasa si un franquiciado introduce dentro de la cadena el ciberataque? Eso no estaba contemplado en las pólizas individuales. Lo hemos lanzado este mes, y es el único producto del mercado que cubre que se contagien entre ellos".

Con todo lo descrito, más una interlocución única que permita atender a la red de franquiciados, López promete un crecimiento del área de dos dígitos para el año próximo. "Tenemos horizonte y mercado objetivo para conseguirlo".