Música y Black Friday: todas las ofertas de Tidal, Amazon, Apple, YT y Spotify

Se acerca el Black Friday 2019 y, aunque todavía no tenemos todas las ofertas disponibles, sí van apareciendo algunas que merecen mucho la pena y, en lo que toca a la cuestión musical, ciertas compañías han empezado a mover ficha para robarle suscriptores a la competencia. Es el caso de Tidal, Amazon o Apple... y no tanto de Spotify o YouTube Music.

Aún así, y mientras toman posiciones, nos hemos decidido a hacer un repaso a cómo están esas promociones que durarán toda esta semana, y que os van a permitir conseguir una suscripción musical durante una buena parte del año por menos de lo que cuesta un café.

Tidal, Amazon y Apple a la cabeza

Tidal es, de todas las que os traemos, la única que tiene música en streaming HiFi, esto es, con un bitrate y una calidad muy superior a la de su competencia (rayana en los 320Kb de un máster CD). Eso sí, para disfrutarla del todo harán falta unos buenos altavoces, o auriculares, compatibles con ese estándar de alta definición.

Oferta Tidal para el Black Friday.

Pues bien, desde hoy mismo que lo han anunciado, tenéis una suscripción de cuatro meses de Tidal en calidad estándar por 0,99 euros, mientras que si nos decantamos por el formato HiFi solo tendremos que añadirle un euro, es decir, 1,99. Así, de darnos de alta hoy por esa cantidad, tendremos música con la máxima calidad hasta finales de marzo.

Promoción Amazon de música ilimitada.

Amazon también es otra de las que cuenta con una promoción parecida aunque no está motivada por el Black Friday y la tiene activa desde hace meses. En esencia ofrece lo mismo que en el caso de Tidal con cuatro meses de música ilimitada por 0,99 euros. En este caso la calidad no será HiFi, pero estará a la altura de las demás plataformas como Spotify, Apple, etc.

Apple y su servicio musical no es amiga de promociones y prueba de ello es que en su página principal no ofrece (de momento) ninguna oferta con motivo del Black Friday 2019. Aun así, hay una gran superficie dedicada a la tecnología, que regala hasta cuatro meses gratis en el servicio de los de Cupertino, tanto para iOS como para Android. Podéis canjear la promoción desde aquí.

Spotify y YouTube Music, de momento nada

Finalmente, los otros dos servicios más populares, Spotify y YouTube Music, de Google, no tienen anunciadas promociones para el Black Friday 2019 por lo que tendremos que esperar a ver si en los próximos días responden a esta batería de ofertas. Porque no olvidemos que está en juego el ganar (robar) una buena cantidad de suscriptores de la competencia, de los que prueban algo que no conocían y cuando se acostumbran prefieren quedarse a volver a lo anterior.