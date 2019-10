Apple inicia la cuenta atrás: este viernes lanza su plataforma de 'streaming'

Apple inicia la cuenta atrás para estrenar su esperada plataforma de series y películas en streaming, Apple TV+. Será este viernes y su lanzamiento tendrá lugar simultáneamente en 100 países, incluido España. Aunque hay voces que aseguran que la compañía de la manzana llega tarde a este apetitoso mercado, dominado desde hace años por Netflix, la apuesta decidida del fabricante del iPhone por el mercado audiovisual obligará al resto de plataformas de vídeo bajo demanda a afilar sus mejores armas de seducción, algo que en teoría beneficiará al consumidor.

En esta guerra de plataformas, como se ha dado en llamar, se batirán Amazon Prime Video, Hulu, Rakuten, HBO o la citada Netflix, todas ellas ya operativas, y otras nuevas en este terreno como Disney+, que se estrenará el 12 de noviembre.

En esta pelea de gigantes, ¿cuál es la propuesta de Apple? Su ofensiva comienza en el precio, con la oferta más agresiva hasta la fecha: Apple TV+ costará 4,99 euros al mes (con una prueba gratuita de siete días), la mitad del precio básico de Netflix, y dos euros menos de lo que valdrá la propuesta de la temida Disney, que arrancará con una suscripción por 6,99 dólares al mes en EE UU. Una cuota que subirá hasta los 12,99 dólares si se incluye Hulu y ESPN+, de deportes.

Pero Apple tiene otra carta de la que espera sacar rédito: su plataforma será gratis durante un año para todos aquellos clientes que compren un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o un Mac. Los analistas destacan la enorme y fiel base de clientes que tiene la compañía de Tim Cook y su enorme experiencia en servicios de suscripción, gracias a productos como Apple Music. Pero apuntan también que Apple TV+ arranca con una oferta limitada de contenido original en el momento de su estreno. En su primer día, la plataforma tendrá nueve títulos, entre ellos The Morning Show, una comedia de periodistas con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell; Dickinson, una historia de humor negro sobre la adolescencia; See, un drama épico del creador de Peaky Blinders; For All Mankind, una serie de Ronald D. Moore que imagina qué habría pasado si la carrera espacial mundial no hubiera terminado, o el documental The Elephant Queen.

Las primeras críticas en EE UU (donde algunos periodistas especializados en cine ya han visto algunas de las series) no han sido demasiado buenas, pese a los presupuestos millonarios dedicados a estas producciones (por ejemplo, cada episodio de The Morning Show aseguran que ha costado unos 15 millones de dólares). Aseguran que Apple ha querido arriesgar poco y que ha buscado contenidos que generaran poca controversia, pero lo cierto es que aún es pronto para hacer un balance de cómo será el servicio. Según Apple, cada mes llegarán nuevos contenidos originales. En el lanzamiento, la mayoría de las series estrenarán tres episodios, y cada semana saldrá uno nuevo. Aunque también habrá series que ofrecerán temporadas completas desde el primer momento.

La compañía de la manzana deberá acelerar para tomar una porción de este mercado, donde otros gigantes entrarán el próximo año. En abril, está previsto que NBC Universal, del operador de cable Comcast, lance su plataforma Peacock con 15.000 horas de programación, como la conocida The Office, que hasta hace poco ofrecía Netflix. También WarnerMedia, de AT&T, que ha recuperado los derechos de Friends, estrenará en primavera su plataforma HBO Max.

Con este escenario, se presupone que la batalla va a ser dura. Como explica a El Universo Gene del Vecchio, experto en marketing de la USC Marshall School of Business, las plataformas podrían entrar en una guerra de precios para atraer audiencia y podrían recurrir a tácticas como la de escalonar la retransmisión de los episodios de series a lo largo de semanas para evitar que los usuarios cambien de proveedor. Pero sobre todo, los analistas vaticinan una batalla “despiadada” por los contenidos, que llevará a las diferentes empresas a firmar contratos de exclusividad con reconocidos directores, productores y actores, que puede disparar sus costes e impactar negativamente en sus cuentas.

Tampoco se descarta una concentración en el sector. Daniel Ives, analista de Wedbush Securities, asegura al citado periódico que no descarta que Apple pueda comprar algún estudio el próximo año, y sugiere a Sony Pictures como candidato.