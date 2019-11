Cortefiel paga en torno a 700.000 euros por las marcas de Hoss Intropia

Tendam, el antiguo grupo Cortefiel, anunció ayer la adquisición de Hoss Intropia, la compañía de moda femenina que entró en liquidación el pasado mes de febrero. Con esta operación el conjunto de sus marcas, Hoss, Intropia y Hoss Intropia se unirán al resto de enseñas de la compañía textil: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret y Fifty.

Desde la empresa se describió la operación como “estratégica” para la evolución de su oferta comercial. Hoss Intropia le permite a Tendam apostar por un segmento de precios más elevados, como en el que opera Pedro del Hierro, pero en un mercado dirigido a las mujeres. Así podrá competir con Uterqüe, de Inditex, o Cos, de H&M.

Tendam no detalló el importe de la operación. Esta se enmarca en el proceso de liquidación de At Least SL, la sociedad matriz de Hoss Intropia, y en concreto en la fase de venta de sus activos por lotes. La dueña de Cortefiel se ha hecho con el tercero de ellos, que incluye “todos los derechos de propiedad industrial (...) de la concursada (principalmente marcas Intropia / Hoss Intropia) y base de datos ecommerce”, como consta en la documentación judicial del concurso de At Least. El administrador concursal fijó un precio mínimo para este lote de 700.000 euros, con un plazo de recepción de ofertas que finalizó el pasado 11 de septiembre. Este no incluía activos industriales ni personal.

Fuentes cercanas a Tendam confirmaron a este periódico que la compra anunciada ayer corresponde a este lote, aunque no confirmaron la cuantía definitiva. Las mismas fuentes explicaron que esta compra suponía una buena oportunidad para la estrategia de crecimiento de Tendam, también por el precio pagado.

Esta relanzará las marcas con una primera colección para la campaña otoño-invierno de 2020, que será desarrollada por los equipos creativos que ya tiene Tendam. Esa colección se venderá por internet y en tiendas de Cortefiel y Pedro del Hierro.

“Creemos que el hueco que Hoss Intropia dejó en el mercado continúa sin cubrir, y que esta adquisición es una oportunidad clara para complementar nuestra oferta de marcas”, afirmó Jaume Miquel, presidente de Tendam, en un comunicado. At Least ­presentó la solicitud de concurso voluntario hace un año, con una deuda de más de 25 millones de euros. En 2017, último año con sus cuentas disponibles, perdió 9 millones y facturó 29 millones.