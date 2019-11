Londres veta a Uber por irregularidades y deja en el aire a 45.000 conductores

Londres vuelve a vetar a Uber. El organismo regulador, Transporte de Londres, ha retirado este lunes la licencia para operar a la empresa estadounidense por segunda vez en poco más de dos años debido a que "no ha ofrecido los requisitos básicos de seguridad y ha puesto en riesgo la integridad de los pasajeros".

Un cambio en la aplicación de Uber permitió a conductores sin licencia poder conducir a través de la aplicación, según Transporte de Londres, que ha cifrado en al menos 14.000 los viajes realizados de manera irregular.

"Es inaceptable que Uber haya permitido que los pasajeros se suban a los coches con conductores que potencialmente no tienen licencia ni seguro", ha dicho la portavoz del organismo regulador, Helen Chapman. La compañía americana ahora tendrá 21 días para apelar la decisión y podrá continuar operando durante las próximas tres semanas.

Transporte de Londres había establecido, hace poco más de dos años, que Uber no reunía los requisitos necesarios para que se le permita operar, ya que no se podía asegurar de que había un control adecuado sobre los conductores. El organismo, además, alertó del software de la empresa llamado 'Greyball', que bloqueaba los intentos de los funcionarios del Gobierno de atrapar a conductores que infringían la ley. En su momento, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, defendió la decisión, al igual que lo ha hecho este lunes. Uber, no obstante, logró conseguir un permiso transitorio que le ha durado hasta este lunes.

Londres es una de las principales ciudades para Uber fuera de Estados Unidos y cuenta con 45.000 conductores con licencia para transportar pasajeros. "Uber tiene un futuro significativo en Reino Unido", han afirmado analistas de la agencia Bloomberg.

La decisión del organismo británico impacta de manera negativa para la empresa, ya que pierde más de un 5% en los futuros de Wall Street.