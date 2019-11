Globalia y Barceló ultiman la fusión de sus agencias de viajes

Nuevo movimiento de Globalia. Tras vender Air Europa a IAG por 1.000 millones de euros, el grupo dirigido por Juan José Hidalgo estaría últimando, según fuentes cercanas a la negociación, la fusión de sus agencias de viajes con las del grupo Barceló. La suma de ambas divisiones daría como resultado un gigante de la distribución con 1.500 puntos de ventas y una facturación agregada de 2.100 millones de euros.

Las negociaciones, que tal y como ha adelantado El Confidencial, han estado lideradas directamente por Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, y Simón Pedro Barceló, vicepresidente de Barceló. En ellas se incluirá toda la división minorista de Globalia (Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meeting and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares) mientras que en el caso de Barcelo incorpora la división minorista Avoris, con sus marcas B The Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events, y la aerolínea Evelop, fundada en 2013 y con una flota de seis aviones tras la compra de activos de la desaparecida Orizonia. La fusión se hará al 50% y quedará pendiente de la aprobación de las autoridades de competencia.

De confirmarse esa fusión, el primer impacto directo sería en el empleo. Los sindicatos de Globalia habían calculado que la fusión de ambos grupos pondría en riesgo al menos 100 puntos de venta (el 16% del total de las agencias de viajes), ya que muchas de ellas, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, están situadas prácticamente puerta con puerta.