Globalia enfría la venta de las agencias de viajes tras deshacerse del negocio aéreo

La venta de Air Europa a IAG por 1.000 millones de euros ha servido para dejar en suspenso lo que era prioritario para la cúpula de Globalia, desprenderse del cada vez menos rentable negocio de las agencias de viaje. Fuentes sindicales consultadas por Cinco Días remarcan que el proceso de venta había estado encima de la mesa en los últimos meses y que ahora ha quedado en suspenso. “La dirección ha comunicado a los trabajadores que no hay ningún proceso de venta en marcha y que por ahora estén tranquilos”, remarcan esas mismas fuentes, que matizan, no obstante, que el posible interés de Ávoris, la división minorista de Barceló, por hacerse con la red de Globalia no ha desaparecido.

Los sindicatos ya han hecho los primeros cálculos del coste que podría tener esa operación si alguna de las dos partes decide reactivarla. De este modo aseguran que al menos 100 puntos de ventas, el 16% del total de los puntos de ventas de la red minorista de Globalia, estarían en peligro si finalmente se produce la fusión con Ávoris. Muchas de las agencias de ambos competidores están situadas prácticamente puerta con puerta, especialmente en el caso de las ciudades medianas y pequeñas, con lo que una integración entre ambos grupos provocaría el cierre inmediato de esas 100 agencias.

Un ajuste que se sumaría al acometido con especial intensidad desde 2014. Al cierre de ese ejercicio, la red de puntos de venta estaba formada por 953 agencias, de las que 667 pertenecían a Halcón Viajes, 224 a Viajes Ecuador y 62 a Halcón Viagens, la red que tenía en Portugal. Cuatro años después, la red se redujo un 12,2% pasando a contar con 837 agencias (116 menos), con un reparto casi equilibrado entre las tres divisiones. Halcón Viajes perdió 62 puntos de ventas, Viajes Ecuador otros 59 y los 62 de Halcón Viagens fueron vendidos precisamente a Ávoris. A ello habría que sumar las 50 oficinas de Halcón que operaban en régimen de franquicia en Alcampo y que se cerraron al principio de 2014. Era una relación mercantil por la que Halcón ponía la marca y pagaba un alquiler por los locales que hay en los centros comerciales.

El grupo refuerza el área de negocios, que suma ya el 28% de ventas de la división minorista

Frente a esos ajustes ha habido otras dos divisiones que han crecido con fuerza: las franquicias y la división de viajes de negocio, denominada Corporate. Las agencias en modalidad de franquicia, tal y como denuncian las organizaciones sindicales, no han dejado de crecer y solo en 2018 sumaron 26 nuevos puntos de venta. Los sindicatos denuncian el escoramiento de la compañía hacia ese modelo, en el que no tienen que asumir las grandes partidas de costes, como los recursos humanos o los alquileres.

En el otro lado, Globalia creó en 2017 la división de Corporate, fusionando Halcón Empresas y Halcón Eventos, ambas enfocadas en ese área, y añadiendo 67 puntos de ventas, atendidos por 700 trabajadores que fueron subrogados desde otras áreas de negocio, en especial desde Halcón Viajes. La división de viajes de negocio se ha convertido en la joya de la corona de la división minorista, ya que pese a que apenas aglutina el 8% de los puntos de venta, representa cerca del 28% de la cifra de negocio de la división minorista. En concreto facturó 303 millones el pasado ejercicio, algo menos de la mitad que Halcón.