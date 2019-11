Día de la mujer emprendedora: aún por debajo de los hombres

En el Día de la Mujer Emprendedora el emprendimiento femenino sigue por debajo en números con respecto al masculino. Así se refleja en el informe GEM España 2018-2019. En concreto, el informe revela que el 39,2% de las mujeres perciben que existen oportunidades para emprender en los próximos 6 meses, frente al 45,8% de los hombres. La diferencia también es sustancial entre las mujeres y hombres que poseen conocimientos y habilidades para emprender, en concreto, un 82,3% de las mujeres frente al 85% de los hombres.

Miedo al fracaso

El informe explica que hay factores que favorecen tomar la decisión de emprender, como son la percepción de que existen buenas oportunidades de negocio en los próximos 6 meses, la posesión de los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, y conocer a otras personas emprendedoras, así como otros factores inhibidores del emprendimiento como el miedo al fracaso.

En ese sentido, el miedo al fracaso las marca también a ellas más que a los hombres, esto es, un 34,2% frente a un 31,5% de hombres. Además, un 52,2% de ellas conoce a otras personas que han emprendido durante el año anterior, frente al 57,7% de los hombres.

Los hombres, más emprendimiento

Los hombres obtienen porcentajes superiores en aquellos indicadores que favorecen emprender, tal y como revela el informe. Dichos indicadores son la detección de oportunidades de negocio, posesión de los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, y el conocimiento de otras personas que han emprendido.

Por otro lado, un 28,5% de los hombres que no están involucrados en el proceso emprendedor consideran que existen oportunidades para emprender en los próximos 6 meses , mientras que las mujeres no emprendedoras no emprenden por miedo al fracaso, en concreto un 46,7% frente al 42,3% de los hombres.

El informe refleja a su vez que estas diferencias se mantienen a las presentadas en informes de años anteriores. En ese sentido se aconseja que si se desea reducir la brecha de género en materia emprendedora hace falta reflexionar sobre la manera de reducir también la diferencia en estos indicadores.