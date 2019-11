Francisco González declara por los contratos de BBVA con Villarejo

El expresidente del BBVA Francisco González ya llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 9:35 horas de esta mañana para declarar como investigado por los contratos que la entidad suscribió durante años con las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.



González está citado a las 10 de la mañana por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, media hora después que el ex dircom del BBVA Javier Ayuso, que había sido convocado en calidad de testigo en este procedimiento.



A su llegada, se ha mostrado tranquilo y sonriente y ha declinado hacer comentarios a los medios porque, según ha dicho "no es el momento de hablar".



Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tiene intención de declarar y responder al juez y la Fiscalía Anticorrupción, en una estrategia distinta a la seguida por otros ex ejecutivos del banco investigados y que se acogieron a su derecho a no contestar habida cuenta de que las actuaciones permanecen bajo secreto.



La imputación de González se ha acordado a instancias de Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la macrocausa Tándem que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, quien habría estado desempeñando tareas de información y espionaje para el BBVA durante más

de una década y por importe superior a 10 millones de euros.