Albert Costa: “Las tenistas deberían cobrar lo mismo que ellos”

Dejó de competir profesionalmente en 2006. Sin embargo, Albert Costa (Lleida, 1975) ha seguido vinculado al tenis, ya que desde 2008 hasta 2011 fue el capitán del equipo español de Copa Davis, cargo que dejó tras conseguir el título en Sevilla. Ahora, es el director de la nueva Copa Davis, que recibe el rimbombante nombre de Davis Cup by Rakuten Madrid Finals. Una competición que reunirá la próxima semana en la Caja Mágica a las 18 mejores selecciones de tenis del mundo. La iniciativa, que se mantendrá también el próximo año, parte del futbolista azulgrana Gerard Piqué, presidente de Kosmos Tennis.

¿Qué pretenden conseguir con esta nueva fórmula de Copa Davis que comienza la próxima semana en Madrid?

Esta nueva fórmula es una grandísima idea porque va a permitir que el público, la televisión y los jugadores lo van a poder seguir de una manera más amplia y sencilla. En una semana saldrá el campeón del mundo, y es un formato que se mantendrá también el año que viene. Pretendemos convertir este evento en un referente a nivel mundial. En una semana saldrá el campeón del mundo.

¿Y qué retorno tendrá para la ciudad de Madrid?

Para la ciudad de Mađrid supone seguir siendo la capital del tenis [cabe recordar que desde 2002 se celebra el Masters de Madrid, rebautizado como Mutua Madrid Open]. Ahora apuesta por este superproyecto apoyado por el tenis. Hay que tener encuentra que se retransmitirá en 172 países en el mundo. Es un formato nuevo y un escaparate para la ciudad.

Roger Federer se ha mostrado contrario a participar.

No ha rechazado jugar, pero el equipo suizo no participó en las fases previas. Nos sorprende que no esté porque tener a Federer sería algo espectacular, pero igualmente tenemos un eventazo. Contamos con Nadal, Murray, Djokovic...

Recientemente, Toni Nadal, tío de Rafael Nadal, planteaba que no existe recambio en la generación más joven a las actuales estrellas, como Federer, Nadal o Djokovic, que sobrepasan la treintena.

Zverev parecía que podía tirar. Thievy va a ser un grandísimo jugador. Hay jugadores con mucho talento, pero mientras que sigan ganado esos tres va a ser difícil. Son unos superdotados que están haciendo un esfuerzo médico, en nutrición y en entrenamientos, además juegan menos torneos y por eso las carreras se alargan más. Y eso hace que no den paso a los más jóvenes, a los que no tienen tanta experiencia.

Las mujeres tenistas se quejan de que cobran menos dinero en premios que los varones.

En los grandes torneos ganan lo mismo. El tenis es el deporte más justo con los dos sexos. Pero si esto es así, deberían cobrar lo mismo que ellos. Cuando no se tiene la misma audiencia puede pasar, pero algún día será igual.

¿Qué le tiene que decir a los que piensan que el tenis es un deporte elitista?

Que no es cierto. En tenis, puedes entrenar a partir de 45 euros al mes. Hay pocos deportes en los que para iniciarse tengan tantas facilidades. No se puede comparar con el fútbol porque, además de ser el deporte rey, es más fácil de aprender. El tenis es más difícil, engancha.

¿Cómo se gestionan los egos en un campeonato de este tipo?

La gran diferencia entre otro torneo y la Copa Davis es que aquí se compite en equipo, mientras que lo habitual es competir por uno mismo, viajar en compañía con el entrenador, mientras que las selecciones tienen una responsabilidad con los equipos y con el país al que se pertenece. Aquí los egos se comparten, se ayudan los unos a los otros. Se gestionan bien.

La carrera de un tenista dura 15 años y lo que hay que hacer es planificarla bien

¿Cómo es Gerard Piqué como jefe?

Es un buen jefe, es creativo, muy imaginativo. Nos deja trabajar bien. Entiende mucho de deporte, sabe cómo funciona esto y quiere que los jugadores se sientan a gusto, en casa. Es su obsesión, que los equipos de cada país se sientan como si estuvieran en su casa. Sabe mejor que nadie, por su paso por la selección de fútbol, cómo hay que cuidar a un jugador.

¿Y usted qué pretende aportar?

Mi experiencia. Me dedico desde los cinco años a este deporte y sé lo que necesitan los deportistas. Este torneo es muy atractivo y todo un reto, porque antes el campeón del mundo, en vez de en cuatro semanas, se resuelve en dos. Y no es el mismo esfuerzo.

¿No hay demasiados torneos?

El calendario es apretado, pero ahí está la decisión de cada jugador de escoger bien. Es fundamental si quieres alargar tu carrera. Es el problema de los jóvenes es que se hinchan a jugar y corren más peligro de lesionarse. La carrera de un tenista dura 15 años y lo que hay que hacer es planificarla bien, sin mirar solo el corto plazo.